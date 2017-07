Las 15 de Instagram: Semana del 30 de junio al 6 de julio

¡6 meses limpia! La hija de Bruce Willis y Demi Moore tiene una buena noticia que darnos: “Soy la primera en decir que no soy perfecta, a veces me meto en líos y de vez en cuando hago algo bien, quería compartir esto porque estoy muy orgullosa de mí misma. Ayer celebré 6 meses de sobriedad. No es algo que tuviese planeado pero después del largo viaje que ha supuesto llegar aquí, puedo decir sinceramente que nunca he estado más orgullosa de mí misma en toda mi vida. Gracias a todos por el amor y el apoyo y recuerden ser amables con ustedes mismos”. ¡Enhorabuena! Instagram de Rumer Willis