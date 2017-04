Lanzan ambicioso plan de recortes impositivos

Trump rebajará impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos

El gobierno del presidente Donald Trump presentó las líneas generales de una ambiciosa reforma fiscal, que según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es el mayor recorte de impuestos en la historia del país.

Este plan reduce de 35% a 15% los impuestos a las empresas e incluye también una rebaja para los personas físicas, según la Casa Blanca.

Durante una conferencia de prensa Mnuchin defendió con firmeza la visión del nuevo gobierno, de que una drástica reducción en los impuestos provocará tal crecimiento de la economía que no habrá efectos sobre el déficit.

"Esto se pagará a sí mismo con crecimiento, y con menos reducción de diversa índole y con el cierre de fisuras en la normativa", dijo Mnuchin en la Casa Blanca.

De acuerdo con un escueto documento divulgado por la administración Trump, el plan incluye previsiones para una tasa única para repatriar "billones de dólares que son mantenidos en el exterior".

Los detalles de este plan general de reforma del sistema fiscal aún deberán ser negociados con el Congreso, pero Mnuchin adelantó que hay conceptos fundamentales que "no son negociables".

"El nudo central es que queremos tornar competitivos los impuestos a las empresas, traer miles de millones de dólares para crear empleos, simplificar las declaraciones individuales y reducir la carga impositiva. Estos principios fundamentales no son negociables", dijo.

En la misma conferencia de prensa, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohen, dijo que una parte importante del plan de reforma está destinado a simplificar el proceso."En vez de un formulario, el servicio impositivo tiene 199 formularios apenas para los contribuyentes individuales, que en general invierten 7.000 millones de horas llenando formularios cada año. Cerca del 90% de los contribuyente precisa de ayuda para declarar sus impuestos", apuntó.

El número de impuestos individuales quedaría reducido a tres según el anuncio: 10 por ciento, 25 por ciento y 35 por ciento.

Asimismo, la administración de Trump eliminaría impuestos sobre los primeros $24.000 de las ganancias de una pareja, y dejaría en su lugar las deducciones populares por interés hipotecario y contribuciones de caridad.

La Casa Blanca no incluyó en su plan el impuesto especial para importaciones, que se había barajado para reducir el déficit comercial de los Estados Unidos.

En lugar de ello, se buscarían mayores apoyos para que las empresas estadounidenses se queden en EEUU, no irse a otras naciones, y de esa forma contribuir a su plan "compra americano, contrata a americanos".

La propuesta podría encontrar resistencias

en el propio Partido Republicano

Pero la propuesta podría encontrar resistencias en el propio Partido Republicano, por parte de aquellos que se inclinan por mantener la disciplina fiscal y no aumentar el déficit.

No se espera que el plan de Trump incluya propuestas para que el gobierno recaude nuevos ingresos.

