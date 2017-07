La traición del escorpión: la estrategia de Facebook según The New York Times

La traición del escorpión: la estrategia de Facebook según The New York...

Facebook quiere que los grandes medios del mundo publiquen sus contenidos directamente en la red social. Para que los grandes editores obtengan algún beneficio, se prepara para lanzar en octubre un método para cobrar el acceso en internet: en Instant Articles, donde se ofrecen las noticias, habrá un límite mensual de artículos que se puedan mirar antes de que se solicite una suscripción. Para seguir leyendo, las personas deberán pagar mediante tarjeta de crédito.

Sin embargo, el éxito del proyecto —del que se conocen muy pocos detalles por el momento— no está garantizado, dado que las relaciones entre los medios de noticias y Facebook son menos amables de lo que parecen.

Instant Articles existe desde 2015, y al comienzo sedujo a The New York Times, The Guardian, NBC News, BuzzFeed, The Atlantic y National Geographic, entre otros grandes editores. Pero pronto medios como The New York Times y The Guardian se retiraron.

Con una fábula, el periodista Jim Kerstetter explicó el enojo de dos de los productores de noticias más prestigiosos del mundo: la historia del escorpión y la rana.

El escorpión le pide a la rana que lo cruce de una orilla a otra del río.

Facebook les pide a los medios que dejen sus contenidos dentro de la página de Facebook.

La rana le dice al escorpión que no, porque no quiere morir por la picadura. El escorpión le asegura que no la atacará porque, si lo hiciera, ambos se ahogarían en medio del río.

Los medios no querían publicar en Facebook para no dañar los valiosos lazos de fidelidad con el público, que afectarían suscripciones y visitas directas. Facebook aseguró que los medios ganarían exposición mientras que la red social recibiría publicidad.

La rana aceptó llevar al escorpión. En medio del río, el alacrán le clavó su aguijón. "Es mi naturaleza", argumentó mientras se hundían.

Los medios comenzaron a participar en Instant Articles. "Entonces Facebook hizo lo que Facebook hace: modificó el algoritmo que controla lo que ven los usuarios", explicó Kerstetter en The New York Times. "El efecto fue que dio menos exposición a lo que ofrecían los editores".

Luego, además, la empresa de Mark Zuckerberg recibió muchas críticas de los medios por su papel en la distribución de noticias falsas que los usuarios confundieron con verdaderas.

Para recuperar a los editores que abandonaron su proyecto y atraer a otros, la red social limitará —probablemente a 10 artículos— la posibilidad de mirar noticias gratis de un medio. De ese modo, la exposición en la plataforma no afectará el negocio principal de las empresas de medios.

Resta ver cómo se desarrolla el sistema, que imita el modo en que muchas publicaciones intentan captar ingresos: se pueden ver 3 o 6 o 10 noticias gratuitamente, y luego se ofrecen promociones de suscripción. Según advirtieron Mike Isaac y Sydney Ember en The New York Times, el atractivo no es mucho: "Podría presentar riesgos. Si muchos medios participan, podría crear un efecto de paquete, que les permitiría a los usuarios ver potencialmente cientos de artículos gratuitos por mes", a razón de 10 por cada medio.

LEA MÁS:

Medios de los Estados Unidos se lanzaron contra el "duopolio" de Google y Facebook

Trueque sexual en Facebook: la nueva forma de prostitución

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo