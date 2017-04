Inicio

Equipos

Boca

BOCA “La tiro a la mierda”

Gino Peruzzi aprendió la lección de Talleres y tiene claro qué hay que hacer en esos casos. Y cuenta por qué le gusta tanto atacar: “De chico yo era delantero”.

0 0

“La tiro a la mierda”

Peruzzi aprendió la lección.

Por: Juan Szeinfeld @juanszeinfeld

jszeinfeld@ole.com.ar

Relacionadas

"Tenemos que saber manejarnos" ¿Equipo Mellizo?

Puede resultar lejano en tiempo y forma, porque en Boca tres semanas es poco menos que una eternidad y el rendimiento de los últimos encuentros espantó los fantasmas que habían surgido en aquella derrota frente a Talleres. Pero lo que es pasado para el público en general se convierte en futuro en un protagonista en particular: Gino Peruzzi. El defensor fue partícipe necesario en la jugada que derivó en el 2-1, cuando intentó cubrir la pelota y la perdió frente a Sebastián Palacios. Lejos de crucificarse, aprendió. Y lo dice: “La tiro a la mierda”, responde, ante la consulta de qué haría ante una misma jugada. “Igual, tuve la mala suerte de que terminó en gol, si no era otra cosa”, dice el lateral con eficacia ofensiva de extremo.

-¿Tanto vos como Fabra se sienten importantes en ataque? Pasan permanentemente, muchas veces los dos juntos.

-Sí, tratamos de darle una mano a los volantes y a los delanteros. Tenemos que ser siempre una opción y ayudarlos como ellos nos ayudan a nosotros.

-¿A qué se debe la influencia que tienen en el esquema? Han aportado más goles que los mediocampistas.

-Siempre trato de sumar. Se me está dando el gol, también alguna asistencia, estoy feliz por eso.

-Está claro que querés ser políticamente correcto. ¿No te sentís un defensor con características de delantero? -Y… yo de chico en mi pueblo jugaba de delantero. Después vine acá, quedé de defensor, pero me gusta pasar al ataque, llegar por sorpresa.

-¿Te beneficia el estilo ofensivo? Salvo los centrales y Barrios, son todos jugadores con vocación de ataque.

-Sí, también pasa que los rivales se meten atrás y tenemos que buscar alternativas. Arriesgamos mucho, pasando los dos laterales a la vez, pero el 5 y los centrales están bien parados y nos dan tranquilidad.

-¿Y defendiendo cómo te ves? -Bien. Siempre con cosas por mejorar, pero sigo trabajando en eso.

-¿Cómo recibís las críticas de ex jugadores? -No me cambian en nada. Son pensamientos y los respeto. No me siento ni el mejor cuando salen las cosas ni el peor cuando no salen. Trato de mantenerme al margen de esas críticas, que me parecen innecesarias, pero trato de mejorar. Soy humano y a veces me equivoco.

-¿Es importante sacar muchos puntos en las próximas tres fechas sabiendo que después se van a cruzar con los que están en la pelea? -Los once partidos que quedan son once finales. Son todos muy difíciles y tenemos que tomarlos como tal. El domingo es la primera.

-¿Cuál es el rival? -Pensamos en nosotros porque dependemos de nosotros. Si mantenemos este nivel, vamos a andar muy bien…

Temas

Gino Peruzzi

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)