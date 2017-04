NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

La temporada más larga de Music On Ibiza Por sexta temporada consecutiva Marco Carola y sus fiestas Music On ocuparán la noche de los viernes en Amnesia. Este año la temporada será aún más larga de lo habitual ya que el equipo de Music On se adelantará a la apertura oficial del club ibiceco con dos eventos los viernes 19 y 26 de mayo. La temporada se cerrará la noche del 6 de octubre.

Tras celebrar eventos en ciudades como Los Ángeles, New York, Miami y Londres; y organizar su primer festival (previsto para el próximo 6 de mayo en Amsterdam), las fiestas Music On vuelven a Ibiza con actuaciones habituales de gente como Leon,Neverdogs, Paco Osuna o Stacey Pullen y otras más especiales como Jamie Jones, The Martinez Brothers, Claude VonStroke, Derrick May o Felix Da Housecat, entre otros.

Music On Ibiza 2017

+INFO viernes, 19.05.2017

MUSIC ON IBIZA – OPENING PARTY[TERRACE] MARCO CAROLA + MARCO FARAONE

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + NICOLE MOUDABER + LEON +INFO viernes, 26.05.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + PACO OSUNA

[CLUB ROOM] MISS KITTIN + NEVERDOGS + JOEY DANIEL +INFO viernes, 02.06.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + LEON

[CLUB ROOM] SAM PAGANINI + STACEY PULLEN + NEVERDOGS +INFO viernes, 09.06.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + APOLLONIA

[CLUB ROOM] LEON + NEVERDOGS + JOEY DANIEL +INFO viernes, 16.06.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + …

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + EGBERT B2B SECRET CINEMA +INFO viernes, 23.06.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + LAUREN LANE

[CLUB ROOM] APOLLONIA (ALL NIGHT LONG) +INFO viernes, 30.06.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + JAMIE JONES

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + MARCO FARAONE + HUGO BIANCO +INFO viernes, 07.07.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + CLAUDE VONSTROKE

[CLUB ROOM] STACEY PULLEN + FELIX DA HOUSECAT + NEVERDOGS +INFO viernes, 14.07.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + MATTHIAS TANZMANN

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + JOEY DANIEL +INFO viernes, 21.07.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + DERRICK MAY

[CLUB ROOM] STACEY PULLEN + SAM PAGANINI + ELIO RISO +INFO viernes, 28.07.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + JOEY DANIEL

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + FER BR (LIVE) + ANTONIO PICA +INFO viernes, 04.08.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + …

[CLUB ROOM] APOLLONIA + JOEY DANIEL +INFO viernes, 11.08.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + OXIA

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + MISS KITTIN + HUGO BIANCO +INFO viernes, 18.08.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + JOHN ACQUAVIVA

[CLUB ROOM] MARCO FARAONE + … +INFO viernes, 25.08.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + FELIX DA HOUSECAT

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + LEON + JOEY DANIEL +INFO viernes, 01.09.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + STACEY PULLEN

[CLUB ROOM] APOLLONIA + MARCO FARAONE +INFO viernes, 08.09.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + PACO OSUNA

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + NEVERDOGS + HUGO BIANCO +INFO viernes, 15.09.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + THE MARTINEZ BROTHERS

[CLUB ROOM] APOLLONIA (ALL NIGHT LONG) +INFO viernes, 22.09.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + …

[CLUB ROOM] SAM PAGANINI + JOEY DANIEL +INFO viernes, 29.09.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + …

[CLUB ROOM] PACO OSUNA + CARLO LIO + LEON +INFO viernes, 06.10.2017

MUSIC ON IBIZA[TERRACE] MARCO CAROLA + STACEY PULLEN + LEON

[CLUB ROOM] MISS KITTIN + OXIA + HUGO BIANCO

Más información:

Music On: Web Oficial

