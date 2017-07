La “salsa de a tres” del “Bailando”, con puerta giratoria: bajas e incorporaciones

Se viene uno de los ritmos más esperados en el Bailando, la salsa de tres. Aunque falta muy poco para su comienzo, los invitados aún no están cerrados y hubo cambios en los equipos en las últimas horas. ¿Quiénes se bajaron y quiénes ingresan?

Silvina Escudero estaba lista para bailar con Nai Awada y Jorge Moliniers. Sin embargo, la morocha decidió dar un paso al costado para no exponerse en el programa de mayor rating de la televisión argentina.

Su salida tiene que ver con la denuncia que pesa sobre su padre por violencia de género: "La verdad que he sufrido mucho, todos hemos pasado cosas en la vida, algunas duras, otras no tanto, pero yo no le deseo esto a nadie, todo es una gran pesadilla que no le deseo ni a mi peor enemigo, que tenga que ver a un familiar en este estado", dijo la bailarina en el programa Las rubias + uno, dolida por la situación.

Según publicó en las redes el periodista y jurado del concurso, Ángel de Brito, en lugar de Escudero, Cinthia Fernández se sumará al equipo de Nai Awada para hacer la salsa de tres. La esposa de Matías Defederico estuvo en el programa de Marcelo Tinelli en el 2011 y el 2015 como participante y el año pasado fue invitada para este mismo ritmo por Fer Vázquez, de Rombai.

La gran pregunta es, ¿irá con sus hijas Charis, Bella y Francesca a la pista de ShowMatch?

La invitada por Flor Vigna y Pedro Alfonso para la salsa de tres iba a ser Paula Chaves. Sin embargo, tras la renuncia del ex productor al certamen, la cosa podría cambiar.

Uno de los nombres que suena fuerte para estar en el equipo de la campeona del Bailando para este ritmo es Nazareno Casero, mientras se especula con que en lugar de Pedro, podría ir un participante no famoso.

Otra que no participará de la "salsa de a tres" es Eliana Guercio, que iba a estar con Nancy Pazos.

Los últimos confirmados para la salsa de tres habían sido "El Mago sin Dientes", que bailará con "Huevo" Müller y María Eugenia Ritó, que estará con Noelia Marzol y José María Muscari.

