Tuvo fuerza para seguir

La revelación de Nacha Guevara sobre su infancia

La actriz reveló que se encuentra escribiendo sus memorias, y rememoró su infancia y la relación con su familia.

Entrevistada por Catalina Dlugi, Nacha Guevara reveló que se encuentra escribiendo sus memorias, y rememoró su infancia y la relación con su familia.

“Siempre fui una chica rara. Por ejemplo, yo nací vegetariana y en esa época no estaba de moda. Era muy incomprendida y tuve que batallar mucho, mi madre batalló mucho y yo también a la hora de la comida. Yo no quería comer y mi madre no estaba preparada para tener una criatura vegetariana“, contó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y siguió: “Recuerdo mi infancia… yo no quería comer carne, y tuve una presencia de un abuelo elegido que era vegetariano, y era un hombre muy bondadoso, impecable, naturista, y a él le gustaba hablar de la vida, y eso me influyó”.

“Y yo a mis tres o cuatro años lo escuché. Mi madre se quejaba mucho, se quejaba con todo el mundo que no sabía qué cocinarme y recibí varias palizas”, expuso.

“Pero siempre persistí en eso, porque era algo muy mío y lo sigue siendo. Lo que más me admira de ese momento es que estando tan en inferioridad de condiciones, porque cuando sos chico el poder lo tienen los padres, aunque me castigaban, yo no comía lo que no quería”, afirmó.

Luego, la artista reflexionó: “Muchas veces me pregunto si hoy, estando en una misma situación con alguien del doble del tamaño que yo, con todo el poder, que me estuviera castigando y pegando, yo sería capaz de mantenerme tan firme. No lo sé. Pero esa nena sí sabía”.

Por último, Nacha contó que “ya estoy escribiendo mis memorias junto a una editorial en forma de relatos cortos”.

