La reacción de Diego Maradona cuando le preguntaron si Rocío Oliva iba a estar en el “Bailando”

Diego Maradona habló sobre el desembarco de su ¿novia? Rocío Oliva a la nueva edición del "Bailando". En diálogo con el programa de Pablo Giralt en Direct TV Sports, el astro futbolista se mostró sorprendido al ser consultado sobre esta posibilidad.

Toti Pasman, panelista del ciclo deportivo, le preguntó si Oliva iba a ser parte del certamen de baile. "¿Queeeeé…?", respondió Maradona y contó: "No me dijo nada Rocío, pero quiero que me dejen aclarar una cosa. Tinelli no llama a nadie, él tiene su gente".

Y aclaró: "Yo no tengo que preguntarle ni a Tinelli ni a su gente. Si llamaron a Rocío, la que me tiene que decir a mi si la llamaron es ella. Hasta ahora no me dijo nada, pero cuando hable le voy a preguntar".

En tanto, sobre su relación con el conductor de ShowMatch, señaló: "Tuve una amistad, pero los egos nos distanciaron. A él le molestaba que La Noche del Diez midiera más que su programa y por dos puntos más de rating quería mostrar en vivo a Dieguito Fernando. Eso a mí me molestó mucho" y concluyó: "Vamos a arreglar las cosas, pero de frente. Yo a la hija de él no le voy a sacar fotos cuando la veo con un pibe, porque no es mi tema, y él debería respetar los límites de la amistad y no mostrar a mi hijo".

