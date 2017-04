Inicio

LIBERTADORES / RIVER 4 – MELGAR 2 La Quarta sinfonía

River reaccionó tras un comienzo difícil y se llevó puesto a Melgar en el Monumental. Fue 4-2 con un tacazo de Nacho, dos de Driussi y una chilena hermosa de Martínez Quarta, de estupendo partido. Sigue afinado el equipo del Muñeco: seis de seis en la Copa y sexta victoria al hilo.

0 0

La Quarta sinfonía

Martínez Quarta celebrando su tanto. (TELAM)

El empate de Fernández.

Batalla salvó a River

River Plate 0 – Melgar 0. Copa Libertadores 2017

Herrera marcó el 1 a 0 para Melgar

Gol de Herrara (M). River Plate 0 – Melgar 1. Copa Libertadores 2017

Nacho Fernández lo empató para el Millo

Gol de Fernández (R). River Plate 1 – Melgar 1. Copa Libertadores 2017

Driussi puso el 2 a 1 para River

Herrera también marcó el 2 a 2

Gol de Herrera (M). River Plate 2 – Melgar 2. Copa Libertadores 2017

Golazo de Martínez Quarta para el 3 a 2

Gol de Martínez Quarta (R). River Plate 3 – Melgar 2. Copa Libertadores 2017

Driussi puso el 4 a 2

Gol de Driussi (R). River Plate 4 – Melgar 2. Copa Libertadores 2017

Martínez Quarta celebrando su tanto. (TELAM)

Driussi festejando su segundo gol. (TELAM)

El taco brillante del 1-1 de Nacho Fernández. (River)

Festeja Driussi, celebra la gente.

Ponzio ante Melgar.

El festejo de River.

Por: Emiliano Sotomayor @emisotomayor

Esta renovada versión del River de Gallardo crece a pasos agigantados. Desde lo futbolístico y también desde los resultados, donde no deja de sumar triunfos. Contra Melgar, en el Monumental, fue el segundo por Copa y el sexto de manera consecutiva. Y como en tantas otras veces, demostrando que tiene un poderío de ataque alarmante. Por momentos no la pasa bien, es cierto, pero cuando se propone ir a buscar el resultado no hay quien lo pare. Desde allí se explica el 4-2 con el que despachó de casa a los peruanos, quienes al comienzo lo complicaron de lo lindo.

En esos minutos iniciales del primer tiempo sufrió con los pelotazos, sobre todo aquellos que caían entre los centrales y los laterales, donde tanto Wilmer Aguirre como Omar Fernández se hacían fuertes. Desde esa posición es que asistieron al rosarino Emanuel Herrera, ex Chacarita, Italiano y Patronato, entre otros clubes. Batalla le negó el gol en la primera ocasión que tuvo tapándole un remate fortísimo pero poco esquinado, aunque nada pudo hacer para evitar que festejara cuando se lo encontró recibiendo una pelota solo y de cara al arco. Ese gol, el del 0-1, fue el que despabiló a un River que había entrado dormido.

Tardó un par de minutos en acomodarse pero cuando por fin lo hizo se acabó la historia. El tacazo de Nacho Fernández, jugadón de Martínez Quarta mediante, le devolvió la tranquilidad al equipo, que a partir de ahí empezó a mostrar lo mejor de su repertorio. Los laterales comenzaron a proyectarse; los interiores, a tirar diagonales; y los delanteros, a buscar el espacio de cara al gol, tal como hizo Driussi para marcar el 2-1 luego de que Alario se la bajara con la cabeza.

Pero lo mejor de lo mejor fueron las llegadas de Martínez Quarta, quien no conforme con afianzarse cada vez más en la dupla central sigue inflando redes en el arco de enfrente. Ahora le tocó hacerlo en el Monumental, y no se anduvo con chiquitas: chilenazo y 3-2 parcial, justo un minuto después de que Herrera marcara el 2-2 y silenciara el estadio. Es que este River es así: sufre atrás pero ataca como nadie.

Desde lo futbolístico el segundo tiempo no fue medida. Primero porque River, ya cómodo con el resultado, no se fue de boca hacia adelante, y después porque Melgar fundió motores y estuvo lejos de parecerse al de los primeros 20' de partido. El 4-2 de Driussi, ya goleador de River en la Copa, fue la frutilla de postre en una noche -la primera de local por la Libertadores- en la que los hinchas se acordaron -y mucho- de los primos. Como para no hacerlo: seis de seis y líder del Grupo 3 en Copa y sexta victoria al hilo.

