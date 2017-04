La pornografía y los kilos de la señorita Lane

Leonardo M. D’Espósito

A veces uno se aburre leyendo declaraciones políticamente correctas sobre los cuerpos de las mujeres y los modelos de belleza, etcétera. Se aburre pero eso no implica que tengan algo de razón: hay un modelo -que va cambiando de acuerdo a las épocas, además- que se transforma en canon. Por las dudas, y ampliando el entrelineado de la oración anterior, pasó siempre: basta ver las estampas medievales y leer algún libro de historia del período para comprender que el arte y la realidad siempre vivieron una relación más lateral que frontal. De paso, el libro de Taschen Erotica Universalis no solo es hermoso y cachondo, sino también sumamente instructivo. Suele encontrarse a un precio más o menos asequible en las librerías de Buenos Aires (más barato, claro, en el sitio de Taschen, editorial a la que prometemos dedicarle una de estas páginas).

Volvamos: sí, sí y sí, el cuerpo es objeto de una deformación irreal en el campo cultural que lleva a millones de personas a creer que deben parecerse a ese ideal. Hoy eso, que en principio atacaba principalmente a las mujeres, va cambiando y no es infrecuente ver varones -cada vez más chicos- tan preocupados por la grasa corporal o por el diámetro del bíceps como las chicas por la celulitis o el glúteo firme. Una igualdad enfermiza, pues: en vez de quitar la tara para media humanidad, la ha extendido a la otra media.

Pero también es cuestión de contextos. Por alguna razón cuya explicación cedemos a un sociólogo o psicólogo -o ambos-, la presión sobre el cuerpo, si bien universal, tiene más presencia en ciertos países. Y la Argentina, en ese sentido, es ejemplar. Desgraciadamente. Porque cuando uno entra en medios de otras latitudes, encuentra que el culto del cuerpo es mucho más relativo. Y si se fija en la pornografía, muchísimo más. Es raro encontrar, por ejemplo, cuerpos perfectos, sea de hombres o de mujeres, en el porno alemán u holandés. En América Latina, nuestro país excluido, también sucede que es rara la perfección artificial, pero esto tiene algo o mucho que ver con que no se trata de profesionales del porno sino de gente que hace lo que puede por dinero. Ese tema, el de la (más que) probable explotación, merece otra nota. Solo notemos que, incluso si es algo realizado explotando la necesidad de algunas personas, tiene muchos consumidores que no se quejan por los cuerpos que ven o que, directamente, no les prestan atención: lo que importa es la función, no tanto el órgano, diría el médico.

En los Estados Unidos, país con el mayor consumo de pornografía, la cosa es aún más extrema. En las últimas dos décadas fueron los impulsores de la categoría "BBW", acrónimo políticamente correcto que significa "Big Beautiful Woman". Es decir, señoritas más bien gordas (sin eufemismos ni medias tintas) dedicadas a la pornografía. Esa búsqueda, la de la BBW, se multiplica cada año hasta volverse el 20% de las realizadas en todo el país, sola o en combinación con otros términos como "MILF", "Lesbian" o "Threesome". El caso es que existe un mercado sólido y creciente para la abundancia carnal.

Ejemplo de ejemplos: una de las pornostars mejor pagas de la actualidad -y varias veces premiada- es Karla Lane, Es una morocha hija de salvadoreños (Navarro es su verdadero apellido) que se inició en el XXX ni bien cumplió los 18 años, en 2005. Hasta hoy lleva protagonizadas 67 películas y tiene su propio y muy redituable sitio de Internet. Básicamente se dedica a tríos, secuencias lésbicas y bastante bondage. La señorita Lane (bastante linda de cara, como ven en la foto que acompaña esta nota) mide 1,57 m y pesa 81 kg. En ninguna foto -ninguna- hace algo para que no se note cómo es su cuerpo. Pueden probar tanto imágenes fijas, porno o no, y videos (son todos porno, en ese caso) para verlo. Incluso ha logrado hacer de su cuerpo y sus medidas un atributo, una diferencia que crea formas del juego pornográfico o erótico. En más de un sentido -basta ver su actitud- es una especie de comediante que decidió reírse de todo prejuicio y hacer del placer propio y ajeno una profesión.

El porno es, siempre, un campo tan marginal -y masivo al mismo tiempo, vaya paradoja- que uno puede encontrar en él indicios de cómo funciona verdaderamente el mundo. Chicas: la verdad de la milanesa (completa) es que la panza importa menos que la actitud. Después de todo, no olviden que Karla Lane es millonaria.