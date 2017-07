La plataforma de cine nacional Cine.ar llega al iPhone

Otra trasferencia de tierras fiscales a manos de empresas privadas en zonas de alto valor turístico y ambiental, denunciada como presuntamente irregular, quedará sin condena para los funcionarios intervinientes.El fiscal Hernán Trejo tampoco encontró delito en el accionar de los imputados Juan Accatino y Daniel Tait, exministro de Producción y exdirector de Tierras de Río Negro, respectivamente, al habilitar la cesión de unas 1.500 hectáreas en la zona de cerro Perito Moreno de El Bolsón, hoy transformadas en un millonario emprendimiento inmobiliario.El representante del Ministerio Público se inclinó por otorgar el beneficio de la duda, porque no hay pruebas en el expediente que avalen las imputaciones de fraude al Estado o de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que se les achacaban a ambos procesados.Trejo consideró que no pudo haber fraude si en la Instrucción se desvinculó del caso a los dos privados que recibieron las tierras en cuestión, ya que para consumarse ese delito deben incluirse ambas partes, tanto la pública como la particular.Por otro lado, destacó que ni Accatino ni Tait tenían intervención en la fijación del valor de la tierra. En relación a la prohibición de la reventa con un plazo mínimo de cinco años, el asesor legal del Ministerio, Martín Lejarraga, declaró en el juicio que esa limitación corresponde a un decreto en desuso.La superficie pasó de manos de un poblador rural a una firma que proyecta crear un loteo y centro de esquí al pie del cerro Perito Moreno en cercanías de El Bolsón.En este caso se trata de la enajenación de unas 1.500 hectáreas, que desde 1983 eran ocupadas por Cipriano Soria, quien a mediados de los 90 intentó transferirlas a la firma Cerro Moreno, pero no contó con autorización de la Provincia.En 2007, su hija, Mirta Marina Soria, recibió el permiso precario de ocupación como continuidad de la explotación de su padre por unas 450 hectáreas y en 2009 Daniel Tait le adjudicó en venta 1.499 has a un precio total de 89.565,68 pesos.A seis meses de la escrituración, Soria vendió a Maximiliano Mazza (representante de Laderas del Perito Moreno) el predio en cuestión, por la suma de 400.000 pesos. Accatino y Tait fueron procesados ya que el entonces juez de Instrucción, Favio Igoldi, consideró que la adjudicación y venta del bien fiscal se efectuó por parte del Estado de manera irregular, contraviniendo la normativa aplicable para el caso, con el fin de beneficias a terceros, en perjuicio del erario provincial. “El predio debería haberse mantenido en el patrimonio estatal, generando la violación normativa un beneficio económico para terceros”, concluyó el magistrado.Quien recibió finalmente las tierras fue Maximiliano Mazza, en representación de la firma Laderas del Perito Moreno.El 22 de agosto el tribunal integrado por Guillermo Bustamante, Carlos Mussi y Gustavo Guerra Lavayén leerá la sentencia que será absolutoria por la falta de acusación fiscal.Igual fin tuvo el año pasado, una causa similar en la que se transfirieron tierras fiscales en la zona de El Foyel a las firmas Estancia El Foyel - Grupo Burco, capitales argentinos y holandeses que se quedaron con esas valiosas propiedades.