La pesadilla que vive el novio de George Michael

Un año atrás, la vida de Fadi Fawaz era otra. Enamorado de George Michael, proyectaban sus días juntos. Vivían plenamente su amor y parecía que nada los detendría. Pero en Navidad de 2016 todo cambió súbitamente cuando el gran artista murió y los planes debieron reemplazarse.

Pero lo que Fawaz nunca imaginaría es que su vida se convertiría en un tormento permanente y que estaría en la ruina. Y eso es lo que contó en parte ayer lunes, cuando la angustia se apoderó de él y de su cuenta de Twitter, donde volcó todas sus pesadillas.

En una serie de 17 mensajes en esa red social, Fawaz explicó que atraviesa uno de los peores momentos de su vida y que no tiene dinero siquiera para comprar "leche y agua".

"La verdad aún no se ha dicho… no por mucho tiempo", comenzó su descarga emocional el ex novio de Michael. Y continuó: "Me refiero a toda la verdad. Cómo sucedió todo. Un día contaré la verdad". Fawaz también reprocha un artículo del diario Daily Mail en el que se cuenta cómo vivieron juntos los seis años de relación. "Cuidé de él de la manera más amorosa y respetuosa cada día los últimos seis años y el 26 de diciembre. Todo se detuvo y seis meses después el compañero del ícono se las arregla para comprar leche y agua".

Everything stopped and six months later The icon partner still struggle to buy milk and water six months later — Fadi Fawaz (@fadifawaz) July 10, 2017

La catarata de tuits tenía varios destinatarios ocultos además del diario inglés, pero no fueron revelados. "El compañero del ícono rechazó vender historias que valían millones cuando estaba hambriento. Amé tanto a mi compañero durante seis años que lo cuidé al punto de haber perdido amigos, mi vida y hasta algunos de mis familiares", reveló.

The icon partner refused to sell stories worth millions when he was hungry .. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) July 10, 2017

I loved my partner very much and for six years I looked after him to the point where I lost my friends my life and some of my family — Fadi Fawaz (@fadifawaz) July 10, 2017

"Y la verdad es que no puedo afrontar comprarle una flor para poner en su lápida o encenderle una vela en su cumpleaños", concluyó Fawaz.

And the truth is I couldn't afford to buy him a flower to put next to his grave or light him Ia candle on his birthday. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) July 10, 2017

El músico fue hallado sin vida en su residencia de la localidad de Goring-on-Thames, en el condado de Oxfordshire, por Fawaz el pasado 26 de diciembre. Falleció por una "cardiomiopatía dilatada con miocarditis", según los resultados de las nuevas pruebas practicadas al artista.

