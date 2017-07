La película más larga de la historia: hablamos con su realizador

Entrevistamos al director de la película de 720 horas que será destruida después de su única reproducción simultánea en todos los continentes.

La historia del cine está repleta de experimentos. En la década de 1960, hubieron varios proyectos con duración maratónica como Empire (1964) de Andy Warhol —ocho horas de una toma fija en slow motion del Empire State. En la década del 2000, vimos a cineastas hacer uso del cine digital para empujar las fronteras formales del tiempo de proyección, un ejemplo perfecto es la película Modern Times de 2011, el proyecto danés actualmente tiene el título de la película más larga de todos los tiempos, con una duración de 240 horas.

El artista sueco Anders Weberg quiere romper ese récord. Weberg ha trabajado en el medio de las artes visuales durante más de 20 años y ha experimentado con sus obras. A mediados de la década del 2000, Weberg acuñó el término peer-to-peer art, es decir, un trabajo que sólo está disponible para ser visto o compartido a través de redes peer-to-peer (red de pares). También jugó con la temporalidad en su proyecto de vídeo de mayor duración —12 horas. Ahora Weberg le dice adiós a los medios visuales y busca un lugar en la historia del cine. Ambiancé(Ambiente) es una película de 720 horas con un tiempo de producción de más de seis años.

En el sitio Internet Movie Database (Base de datos de películas en internet) la describen como una película en la que "el espacio y el tiempo se entrelazan en un viaje de ensueño surrealista", y para Weberg, se trata de presentar algo entre sus memorias y una retrospectiva de su carrera, fusionado con la energía de un delirio febril. Cuando se le pide una sinopsis, Weberg parece un poco perdido. "Esta es la pregunta más frecuente", dice. "¿Cómo explicas una película con una duración de 30 días?" En su lugar, recurre a diferentes temas abstractos para describir el proyecto: la vida, la búsqueda, el poder, la muerte, el escape, el descanso, el amor.

Puede ser difícil poner en palabras lo que es o de lo que trata Ambiancé, pero sus visuales son exuberantes: De lo poco que he visto, la película tiene tomas con textura del mundo natural (abejas polinizando flores, agua que fluye, niebla que cubre la silueta de un faro de luz) y Weberg fusiona esto con fragmentos surrealistas, como los movimientos de ensueño de los bailarines de ballet o los detalles inquietantes de un ojo humano.

Pareciera como un intento de hacer una versión contemporánea y personalizada de Koyaanisqatsi (1982), o tal vez un gran truco publicitario para conseguir que todo el público en Internet preste atención a su arte: Después de reproducir simultáneamente la película en todos los continentes en 2020, Weberg planea destruirla, para que esa sea la única reproducción. Este patrón también se ha visto en la mercadotecnia experimental de Ambiancé. La primera campaña de lanzamiento, en julio de 2014, sólo duró alrededor de 72 minutos y ya ha desaparecido de la web. Además, el mes pasado, Weber compartió un fragmento de un minuto del trailer, que se estrenará el próximo año y tendrá una duración de cerca de siete horas y 20 minutos.

Aquí está el resto de mi conversación con Weberg sobre el tiempo, el arte y todo lo relacionado con la producción de la película de 720 horas.

VICE: ¿Por qué querías que tu proyecto final de cine fuera una experiencia tan rigurosa?

Anders Weberg: Esta será mi última película, así que ¿cómo haces tu última película con estilo? Es algo muy personal, como ya he hecho películas largas, ésta tenía que ser muy especial. También es una manera de encontrar mi enfoque de nuevo y realmente profundizar, por última vez, en el proceso de filmación que tanto me encanta.

¿Cómo te preparas para tal proyecto? ¿Puedes explicarnos el proceso de pre producción y cómo ha sido, hasta ahora, la producción de la película?

Pasé muchas horas pensando en esto y continuaré haciéndolo. La película se divide en varias partes y escenas, las cuales están escritas grosso modo, pero dado que es un proceso continuo cambian todo el tiempo. Tengo un sistema caótico de notas en mi computadora donde guardo las ideas y los bocetos que se me ocurren.

Existen diferentes enfoques para la pre producción, dependiendo de si hay actores involucrados o no. Si sólo soy yo, no hay problema. Cuando grabé el trailer de siete horas y 20 minutos tuve que luchar mucho para que saliera de la manera que yo quería. Tenía que ser en una sola toma continua, y el equipo, hoy en día, en realidad no está hecho para eso.

¿Qué tan grande es tu equipo de trabajo?

Para esta película, el equipo básicamente soy yo. Yo produzco, dirijo, grabo, edito y estoy detrás de la mayoría de la post producción. Cuando es necesario, recurro a las técnicas de MacGyver. La persona más importante en un rodaje es quien puede hacer magia con cinta aislante, aceite de bebé y papel de aluminio.

¿Cómo describirías el proceso para una película de esta naturaleza?

Mi proceso es reunir destellos de luz con una cámara y llevarlos a una computadora, es ahí donde comienza el verdadero trabajo. Se trata de organizarlas y reorganizar todas estas tomas en un flujo que yo sienta que representa la emoción que estoy tratando de expresar. Hay mucho trabajo de post producción detrás de Ambiancé, donde hago que todo el material grabado funcione mediante numerosos procesos.

¿La planeación es meticulosa o también es libre e improvisada?

A través del cine trato de expresar las emociones con imágenes y eso es muy difícil de planificar con exactitud, ya que cambian todo el tiempo. Nunca he hecho un guión gráfico y no tengo la intención de comenzar a hacerlo ahora. Me gusta disfrutar lo que hago, y para mí eso significa estar en el momento y fluir con la corriente. Siempre tengo un plan general del material que necesito para la escena, así que empiezo con lo que necesito para capturar ese momento. Después de eso, es estilo libre y disfruto del proceso creativo.

¿Hay actores en la película?

Habrá alrededor de 100 actores, bailarines y artistas que participarán de diferentes maneras. Algunos de ellos estuvieron en mis producciones anteriores, pero la mayoría está aquí sólo por esta película.

A partir de ahora, no hay ni una sola línea de diálogo en la película. Tal vez eso cambie, pero no ha habido la necesidad de recurrir al diálogo para explicar algo. Es un medio visual con el que estoy trabajando. Creo que el diálogo en las películas está sobreutilizado. Es como los beats de la música —no siempre son necesarios. Habrá una partitura para toda la película compuesta por el compositor alemán Martin Juhls, que también interpreta Marsen Jules.

La gente en la película utiliza su cuerpo y sus expresiones, y es un poco difícil hacerlo bien. Pero la regla número uno es siempre grabar en un ambiente alegre y relajado. Que todos pasemos un buen rato. La experiencia debe ser un buen recuerdo para todo el mundo.

Dijiste que esta va a ser tu última película. ¿Qué te motivó a alejarte del medio visual?

Durante los últimos años he ido perdiendo el interés. Yo no estoy tan seguro sobre el futuro de los medios basados en pantallas y decidí pensar en una manera de salirme gradualmente.

¿Puedes hablarme sobre tu plan de reproducir simultáneamente la película en todos los continentes?, ¿cómo te imaginas que esto se lleve a cabo?

Aún no se han establecido los lugares, pero la película iniciará el 31 de diciembre de 2020 en diferentes zonas horarias. Después de reproducirla, voy a viajar a todos los lugares y destruir físicamente el medio que se haya utilizado para reproducirla, para asegurarme de que se destruyan todos los originales. Y luego me voy a tomar una copa de vino.

La idea de lo efímero es una diferencia clave entre la era analógica y la era digital, sobre todo en el cine. Al destruir la película, ¿intentas vincular estos dos principios?

Exacto. Para mí, la película es sólo una parte del proyecto. La creación y la destrucción tienen el mismo valor. Creo que fue alrededor de 2002, cuando mi hijo mayor tenía diez años y empezó a utilizar la computadora con mayor frecuencia, que vi un cambio en cómo los jóvenes tratan los diferentes tipos medios de comunicación. La música, las películas y los juegos se generan a gran velocidad, se descargan y se borran sin que se les atribuya ninguna emoción. Con esta película, estoy invirtiendo y transformando eso.

¿Quién está financiando la película?

Yo, al 100 por ciento. He aprendido a través de los años que en el momento que empiezas a utilizar el dinero de otras personas, ya no tienes el control y tienes que hacer concesiones. Para Ambiancé, yo seré el único que decida el corte final de cada cuadro. No sé cuánto dinero va a costar, pero va a ser un trabajo de tiempo completo por lo menos durante cinco años, además de los costos de producción. Pero tengo en las venas el hacer las cosas por mí mismo. No sé de qué otra forma hacerlo.

Siendo un artista tan interesado en el tiempo, ¿la "destrucción" de la película es una manera de captar la idea de finalidad, del hecho de que tú ya no seguirás en este medio?

Es un gran adiós. Después de eso voy a hacer algo más y necesito tener un borrón y cuenta nueva. Espero ansioso ese momento.

Para ver más de 'Ambiancé,' visita thelongestfilm.com

Sigue a Rod en Twitter

Publicado originalmente en VICE.com

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo