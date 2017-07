La parisina que creó el Google de la moda

Alexandra van Houtte creó el buscador de moda Tagwalk desde el cuarto de su casa y son sus ahorros. Foto: Bastien Lattanzio

Quién no ha pasado horas navegando entre fotos de pasarela de las semanas de la moda en Vogue Runway, Instagram o Pinterest. Pero, ¿qué pasa si queremos saber qué se usa esta temporada y filtrar -entre un mar de imágenes- por tendencia, color o prenda? Buena suerte.

La estilista francoinglesa de 28 años Alexandra van Houtte se preguntó lo mismo mientras paseaba (y perdía tiempo) en la Web buscando la camisa perfecta o las mini bags adecuadas para las producciones de Numéro Magazine, Vogue Italia y Grazia, las revistas en las que trabajóantes de desarrollar Tagwalk, el "Google de la moda" que está revolucionando la industria.

"Es difícil ser emprendedora y desarrollar algo propio. Es como una maratón que nunca se termina. Cuando lancé el sitio, el mundo digital estaba en pleno crecimiento. Ser joven, mujer, reconocida en la industria y tener los conocimientos adecuados me ayudaron a tener éxito -dice la estilista que estudió chino y luego se especializó en estilismo en la London College of Fashion e invirtió todos sus ahorros (10.000 euros) para desarrollar su propio emprendimiento desde su cuarto-. Lo primero que hice fue consultar a un abogado para saber bien qué podía hacer y qué no, y me rodeé de colegas amigos que me ayudaron a armar la Web por un costo mínimo."

Mientras que Vogue Runway se posicionó históricamente como un híbrido entre una revista online y un motor de búsqueda de desfiles, y Pinterest como un tablero de inspiraciones de la calle, Alex le encontró la vuelta a su start-up frente a una necesidad insatisfecha y creó un buscador específico y eficiente para surfear entre fotos de producto, de lookbooks y pasarela de las principales marcas de indumentaria del mundo.

Dime qué buscas

Tagwalk -acrónimo de tag, etiqueta en español, y catwalk (pasarela)- es una herramienta de trabajo que les facilita la búsqueda de información visual a estilistas, periodistas, estudiantes, diseñadores y compradores mediante etiquetas -ya tienen cargadas 765- que permiten filtrar por diseñador, modelo, silueta, material, color, y así reducir la búsqueda entre las 55.000 imágenes disponibles.

El proyecto creció exponencialmente el año último cuando Carmen Busquets, la madrina de varios proyectos online de moda y cofundadora del sitio de e-commerce Net-à-porter, le inyectó el capital suficiente para poder expandirse y proyectarse internacionalmente.

"Carmen es una mujer fuerte, perspicaz y realmente deseaba conocerla. Trabajé muy duro para que la Web funcione y presentarle mi propuesta, -comenta la joven, quien ahora trabaja a la par de siete empleados expertos en moda desde sus oficinas en el Palais Royal, en la rue Saint Honoré, París-. Cuando le mostré el proyecto, supo exactamente cuál era mi visión, dónde estaba el negocio y hacia dónde debíamos dirigirnos". Lo especial que tiene el buscador es su especificidad y que no presenta competidores, a diferencia de otros sitios Web que ofrecen streetstyle, fotos de pasarelas con reseñas y entrevistas o portales de e-commerce.

Los desfiles del calendario oficial de la moda están cubiertos por fotógrafos nuestros que viajan a París, Milán, Nueva York y Londres. "Las otras marcas de lujo que no se presentan en estas fechas, como Roger Vivier o Pierre Hardy, y están asociadas a Tagwalk aparecen en la Web con sus productos de cada colección, su lookbook y fotos de desfiles con la misma visibilidad que marcas como Chanel, Prada o Valentino", explica la estilista. Además, se incluye un servicio de análisis de cada marca con sus métricas correspondientes. Y agrega: "Les proporcionamos información acerca de qué buscan los usuarios dentro de su marca; desde qué países los miran y qué looks y productos son los más cliqueados".

Ahora que la plataforma se transformó en una herramienta de consulta permanente para todos aquellos profesionales que Alexandra admiraba mientras trabajaba en las revistas, sus próximos pasos harán foco en expandir la base de datos de las pasarelas de hombres, alta costura y sumarán jóvenes talentos de todo el mundo, además de incluir las colecciones de resort "que son las que marcan la tendencia comercial a nivel global", concluye.

Tagwalk es el buscador de pasarelas y tendencias que creó la parisina Alexandra van Houtte. Foto: LA NACION

El Google de los couturiers

Esta semana, el buscador de Alexandra van Houtte incluyó, por primera vez, las pasarelas de Alta costura de París. En la foto, una imágen de cómo luce su sitio web con lo último de cada marca, en la pasarela de lujo francesa.

