La nueva guerra de la TV: cómo medir la verdadera audiencia de un contenido

La TV lineal se opone a la nueva "medición total" de Nielsen

Leonardo M. D’Espósito

El problema básico de la televisión es el rating. Es cierto: la frase puede parecer de perogrullo ya que siempre la televisión se ha preocupado por el número. Pero el memorioso argentino recordará que, una década y media atrás, era posible cada año encontrar una emisión con 40 puntos de audiencia o más. Hoy eso es prácticamente imposible. Es un síntoma: no es que la gente mire menos televisión. De hecho, mira más, incluso mucho más. Solo que lo hace de un modo diferente y a través de dispositivos y herramientas diferentes a la ex-caja boba. El problema entonces no es cuántos puntos de rating puede hacer un programa sino cómo medir el verdadero tamaño de la audiencia.

Lo que nos lleva a los Estados Unidos, donde el desarrollo de las plataformas digitales y el SVOD (mucho más que el raquítico mercado en la Argentina: la mitad de los televidentes estadounidenses, aproximadamente, cuentan con algún tipo de abono o acceso a esas plataformas) ha puesto en entredicho la cuenta del rating. Hoy la consultora Nielsen, metro patrón de la industria, maneja varias medidas, siempre en el intervalo de edades 18 a 49 años, que son el grueso de los televidentes y, también, de los consumidores. Se mide el día de estreno de un programa, el día de estreno más 24 horas, más cinco días y más siete. Esto es así no por las repeticiones, sino porque el acceso digital permite que el televidente acceda a un programa más tarde. Pero además mide también con intervalos de días, cuántos televidentes no "saltan" las publicidades (desde los dispositivos con disco rígido eso es posible). Los resultados son simples: la audiencia de la televisión disminuye y cada vez menos personas soportan las publicidades.

Por eso el año pasado Nielsen anunció la salida de TCR (Total Content Rating), una nueva métrica que logra capturar lo que se ve en todas las plataformas y no solo en la televisión lineal. Es decir, si un programa se ve en dispositivos móviles, a través de SVOD o VOD, además de su pase por la televisión tradicional. El resultado sería de enorme utilidad para el sistema. Pero no: las grandes cadenas pidieron que la métrica permaneciera unos meses en suspenso. Porque el negocio todavía está basado en la venta de segundos de publicidad, que ascendió en 2016 en ese país a u$ 44.000 millones. Mientras que los anunciantes -Chrysler, por ejemplo, que gastó u$ 758 millones en publicidad el año pasado— sí quieren saber si sus segundos rinden o no, y dónde colocar el dinero. El asunto es simple: las televisoras necesitan cambiar la manera de difundir contenidos y apoyar una métrica confiable. Si no, los anunciantes optarán por producir o migrar, como ya lo hacen —la torta crece— a Internet. El cambio parece ser definitivo.