La década de los 70, en el panorama musical, comenzó con el fallecimiento de dos auténticos iconos de la música de los 60m Jimi Hendrix y Janis Joplin. La música de los 70 destaca por el movimiento hippie, que dio lugar a otro tipo de rock más complejo: el rock sinfónico.

Entre los máximos exponentes de la música de los 70 fueron los Génesis y Pink Floyd. Solo estas dos bandas vendieron millones de discos y abarrotaron de público estadios enteros.

A pesar de estos nuevos grupos, el rock, entendido de forma más tradicional, seguía estando capitaneado por The Rolling Stones y The Who. No olvidemos que estas dos formaciones se vieron favorecidas por la separación de los Beatles.

El nacimiento de diferentes estilos musicales

Eran años del arranque de muchos grupos Heavy, como es el caso de Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Ya se dejaban ver algunos talentos musicales, de la talla de David Bowie y T-Rex, así como Kiss, Alice Cooper, y otros.

Algunos nombres que serían míticos, como Iron Maiden y Saxon surgían con fuerza en esta década de los 70, junto a los veteranos Judas Priets, o New Wave Of British Heavy Metal.

El punk daba también sus primeros pasos, con grupos como los Ramones, en Estados Unidos, y Sex Pistols en Inglaterra.

Otras bandas con mucha repercusión posterior salían a escena. Es el caso de The Police, Duran Duran, Culture Club y Spandau Ballet. A medida que las cadenas de radio fueron haciéndose eco de las nuevas tendencias musicales, aparecían Michael Jackson, Prince o Madonna.

A finales de la década de los 70, comenzó una banda de esta época llegaría a ser la más importante del mundo: U2.

Los primeros años 80

Entre los grandes movimientos del inicio de los años 80 estuvo el conocido como hard rock, de alguna forma una versión más simple del heavy que casi coincidía con la música pop. Las bandas imprescindibles de esa época serían Bon Jovi, Def Leppard o Poison, sus ventas alcanzaron a los millones de discos.

Moody Blues

Este grupo de Gran Bretaña se creó en Birmingham en el año 1964. Estos eran sus miembros: Denny Lame (guitarra y voces), Mike Pinder (teclado y voces), Ray Thomas (flauta y voces), Clint Warwick (el bajo) y el batería Grame Edge.

Entre la aportación de los Moody Blues a la música de los 70, está la utilización del melotrón y la flauta en la instrumentación. En su trayectoria sacaron al Mercado un total de 30 discos, entre los que destacan “The Presente”, en el año 86, “Keys of Kingdom” en 1991 y “To Our Children’s Children’s” en el 96. Su último disco fue “Strange Times”, publicado en 1999.

Pink Floyd

Otra banda de rock, de origen británico, con una amplia repercusión en la música de los 70. Su estilo inicial consistió en adaptar la música psicodélica de finales de la década de 1960 al carácter progresista de la década siguiente.

Pink Floyd nació en Londres en 1965, de la mano de Roger Waters (bajo), Richard Wright (teclado) y Nick Mason (percusión). En un momento posterior se unió al grupo el compositor y guitarrista Roger Syd Barrett.

Los primeros trabajos del grupo fueron ‘Arnold Layne’ y ‘See Emily Play’, los dos discos de 1967. El público estaba entusiasmado con los continuos cambios de acordes de la música de Pink Floyd, y sus temas psicodélicos.

En el año 1968 Barret fue sustituido por David Gilmour, un reconocido guitarrista. Más o menos a partir de ese año, Pink Floyd destacó por unas puestas en escena que incorporaban las últimas técnicas de iluminación y sofisticados sistemas para retransmitir su complejo sonido.

Su trabajo de 1973, “Dark Side of the Moon”, fue un rotundo éxito y estuvo 15 años entre las listas de los discos más vendidos en todo el mundo. En el año 1994 publicaron su trabajo “The Division Bell”.

Génesis

Esta banda también surgió en Inglaterra. El disco que los lanzó a la fama en todo el mundo fue “Foxtrot”, en 1972. Los show de Génesis eran teatrales, muy visuales, con un Peter Gabriel que acompañaba a su voz las pieles de animales, se disfrazaba de flor o de planta, etc.

En el año 1975 Gabriel abandona la banda y su batería, Phil Collins, se encarga de la voz. Aunque la banda y sus espectáculos ya no eran tan visuales, el éxito comercial fue incrementándose.

Collins se fue transformando en un famoso cantante y compositor, cualidades que le permitieron llevar una destacada carrera en solitario al margen de Génesis. En 1977 Génesis inicia una gran gira por 43 ciudades de Estados Unidos más varios conciertos en Brasil y Francia.

El disco de estudio “Invisible Touch”, creado en 1986, vendió más de cinco millones de copias.

En la actualidad, tanto Phil Collins como Peter Gabriel siguen sus carreras en solitario con bastante éxito.

Mike Oldfield

El nombre en la realidad era Michael Gordon Oldfield. Nació el 15 de mayo de 1953 en Reading (Inglaterra).

“Tubular Bells” ha pasado a la historia como una de las más grandes piezas musicales. Ascendió a los primeros puestos en las listas de venta de todo el mundo. De este trabajo se cogió un fragmento de 4 minutos para la película de terror, “El Exorcista”.

En el año1992, Mike Oldfield lanzó al mercado el disco Tubular Bells II. Y en el año 1998 saca la tercera parte de esta saga: Tubular Bells III.

Deep Purple

Este grupo de rock británico se hizo famoso desde su origen por versionar la música popular. Su trabajo “Deep Purple In Rock”, del año 1970, fue una recopilación de lo mejor de su conocido estilo. En él encontramos las espectaculares intervenciones del vocalista Ian Gillan y los extraordinarios solos de guitarra de Ritchie Balckmore.

A destacar el disco sencillo “Smoke On The Water”, un clásico de arreglos de guitarra.

Elton John

Desde muy pronto, Sir Elton John comenzaría a tocar el piano y actuar en solitario. Su sencillo “Your Song”, de1971, sería su primer éxito. El talento que demostró como cantante de baladas melódicas y sentimentales se convirtió en la marca de la casa.

En 1976 hizo unas declaraciones sobre su sexualidad, y fue un escándalo público. Al principio de la década de los 80 tuvo problemas serios, con bulimia, un intento de suicidio, y su adicción a las drogas. En el año 1983 dejó clara su capacidad de lucha con su candión ‘I’m Still Standing’.

Hay que destacar el hito que Elton John consiguió en 1992, igualando el récord obtenido por Elvis Presley de conseguir situarse durante veintidós años seguidos dentro de los cuarenta discos más vendidos de los Estados Unidos.

En la película “El Rey León”, el tema E ‘You Feel The Love Tonight’ conseguiría el Oscar a la mejor canción ese mismo año.

David Bowie

Su nombre real era David Robert Jones, que cambió en su juventud por el de Bowie, ansioso por introducirse en los ambientes de la publicidad y el cine.

Comenzó actuando en pequeños locales, con músicos aficionados.

Su trabajo “Space Oddity”, del año 1969, conseguirá llegar al puesto cinco de las listas.

Entre 1972 y el 73 comienza una gran época para Bowie, con sus trabajos “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” y “Aladdin”Sane (1973).

Queen

Cuatro miembros formaban una de las mejores bandas británicas de todos los tiempos: Freddie Mercury, Brian Harold May, Roger Taylor y John Deacon. Comienzan en el 1968, cuando Brian May y Tim Staffel, dos estudiantes del Imperial Collage, crearon una banda llamada “Smile”. En el 70, Freddie se unió al grupo, junto a Brian y a Roger, cambiando su apellido por el de Mercury y también cambiaron el nombre del grupo por el de “Queen”..

En el año 1973, grabaron su primer álbum, “Queen”. Las canciones mezclaban la religiosidad de Freddie con el típico rock en estado puro.

En 1975 empiezan su primera gira en solitario por EEUU, haciendo dos shows diarios, debido al éxito recibido. Ese mismo año también iniciaron una gira en Japón. De ese año es el single “Bohemian Rhapsody”, un gran éxito. Estuvo nº1 durante nueve semanas.

En el año 1977, los miembros del club de fans fueron reunidos para participar en uno de los videos, “We Are The Champions”, grabado en el New London Theatre. Tras la grabación, el grupo ofreció un concierto gratuito de agradecimiento a sus fans.

En octubre de 1977 lanzaron al mercado “News Of The World” y un año más tarde “Jazz”. En octubre de 1979 lanzaron su primer álbum en vivo, “Live Killers”.

ABBA

Este conocido grupo pop sueco consiguió un espectacular número de discos vendidos. Su nombre viene de las iniciales de cada miembro: Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus y Anni-Frid (Frida) Lyngstad.

Su primer gran éxito fue ‘Waterloo’, que les dio la oportunidad de representar a Suecia en el Festival de Eurovisión de 1974. En 1976 Abba era el grupo más popular de Europa y encabezaron las listas de éxitos y de ventas con títulos como ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’ y ‘Dancing Queen’.

