La mujer del presunto asesino de Micaela: "Él estuvo en el hecho"

Nora consideró que Sebastián Wagner es "tipo normal". Sostuvo que "si cometió un error, está la Justicia".

Publicada: 9/04/2017 – 15:04 hs.

El crimen de la joven Micaela García sacudió Gualeguay y todo el país. Nora, la mujer de Sebastián Wagner, violador condenado y presunto asesino de la joven entrerriana, rompió el silencio consideró que era "un tipo normal" y sostuvo que "si cometió un error, está la Justicia".

Nora manifestó que había surgido un entredicho con su concubino ya que "tuvimos una discusión prque salió a hacer una carga, no volvía, lo llamé y no contestaba". "Cuando me respondió le dije que no vuelva a casa porque si andaba haciendo algo", indicó en diálogo con América TV.

"Me pareció que estaba borracho o drogado", describió la mujer el estado del violador en el momento en que se reencontró con su concubino. A su vez, señaló que su pareja "estuvo en el hecho" y marcó que pudo haber actuado con otra persona.

