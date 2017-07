La mayor derrota del Estado Islámico: el primer ministro de Irak anunció la liberación total de Mosul

Haider al Abadi, primer ministro de Irak, anunció este domingo la liberación total de Mosul de manos del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, en inglés), luego de la que las Fuerzas Especiales eliminaran el último bastión en la Ciudad Vieja tras nueve meses de duros combates.

Según un comunicado oficial citado por la televisión estatal iraquí, Al Abadi "llegó a la liberada ciudad para felicitar a los heroicos soldados y al pueblo en esta gran victoria" y se espera que hable en la ciudad. El mandatario arribó a Mosul vestido con el uniforme negro de las Fuerzas Especiales y fue recibido por los comandantes de las operaciones en la ciudad.

(Festejos de las tropas iraquíes)

Ya no quedarían barrios en poder de los yihadistas, aunque las tropas iraquíes seguían "persiguiendo" a un grupo que intentaba escapar y aún se reportaban combates, según consignó la agencia AP.

Las declaraciones de Al Abadi llegan horas después de que fuentes militares indicaran que estaban combatiendo por los "ultimos metros" de Mosul tras haber alcanzado la ribera oeste del Tigris.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A

— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017