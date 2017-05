La Matanza: en distintos asaltos, asesinaron a docente y a exagente de la SIDE

Maximiliano Taranto

Dos crímenes sacudieron al partido bonaerense de La Matanza, ambos en el marco de robos. El primero de ellos tuvo como víctima a un docente, en Gregorio de Laferrere y, el segundo, a un ex agente de la ex SIDE, en Villa Luzuriaga.

Un profesor de inglés y estudiante de historia fue asesinado de un balazo en el ojo para robarle la moto que se había comprado la semana pasada, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales.

El crimen fue cometido anoche, alrededor de las 22.30, en la calle Encina al 2400, entre Piedra Buena y Zapata, donde dos motochorros sorprendieron a Maximiliano Gabriel Taranto, de 28 años, en la puerta de su casa con la intención de robarle la moto cuando llegaba de la facultad, aunque huyeron sin llevarse nada.

Taranto, profesor de inglés y estudiante de Historia fue asaltado cuando regresaba de estudiar y murió cuando era trasladado al Hospital Teresa Germani de Gregorio de Laferrere. La policía analizaba las imágenes de cámaras de seguridad en busca de alguna pista que le permita identificar a los ladrones, que se presume que son dos jóvenes no mayores de 25 años.

"No tenemos ni una información de la policía. Lo mataron de un balazo en el ojo izquierdo. Mi hermano se había comprado la moto hace una semana y lo mataron para no robarle nada", declaró esta mañana Marcelo Taranto, hermano de la víctima, al canal de noticias TN.

Tomó intervención la UFI Temática de Homicidios de Gregorio de Laferrere a cargo del fiscal Jorge Yametti, también la Comisaría Distrital Este Primera de Laferrere, donde se investiga una causa por "homicidio en tentativa de robo".

En tanto, un ex agente de inteligencia fue asesinado a balazos por dos delincuentes cuando intentó evitar un asalto a una pizzería en la que se hallaba cenando con su esposa, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en una pizzería ubicada en la calle Carabobo e Indarte, en ese partido del oeste del conurbano bonaerense, y la víctima fue identificada por la policía como José Martín Bignasco (62), un ex agente de la ex SIDE, quien falleció en una clínica privada a la que ingresó con dos balazos en su cuerpo.

Según las fuentes, todo comenzó cuando Bignasco se hallaba junto a su esposa cenando en la pizzería e ingresaron dos hombres armados con intenciones de robo. Los testigos dijeron que los dos delincuentes llegaron al lugar en una moto que dejaron estacionada en la puerta, aunque no se descarta que hayan actuado con otros cómplices a bordo de un auto.

En ese momento, Bignasco intentó resistir el asalto y extrajo un arma de su propiedad, por lo que se originó un tiroteo.El hombre recibió dos impactos de bala, uno en la axila y otro en el tórax, y cayó malherido al piso delante de los gritos de desesperación de su esposa, mientras que los delincuentes abandonaron el lugar sin robar nada, dijeron las fuentes.

Bignasco fue trasladado de urgencia a la clínica Cruz Celeste, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas. En tanto, unos minutos más tarde un hombre herido de bala fue abandonado dentro de un auto en la puerta del Hospital de Morón, y quedó detenido ante la sospecha de que fue uno de los dos delincuentes que se tirotearon con Bignasco.

El hecho es investigado por personal de la Jefatura Departamental de La Matanza, que trabaja bajo las órdenes del fiscal Jorge Yametti, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios Dolosos, del Departamento Judicial de La Matanza.

