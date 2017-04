Inicio

La leyenda continúa…

Verón volvió a ponerse la del Pincha para jugar por Libertadores.

Hay fenómenos que no se explican. Hay hechos, momentos, noches que, suceda lo que suceda, no se olvidan. Era una utopía. Verlo otra vez ahí, en cancha, con la 11, con la cinta, con la pelota, con la nostalgia tan viva, con el recuerdo tan fresco, con la gloria tan cerca… Era una utopía. Vaya si lo era. Por eso, tan solo por eso, o por todo eso, valió la pena. Verón, Juan Sebastián Verón, ayer sumó historia a su historia. Su regreso, a los 42 años, ya dejó una huella que será imborrable. Porque es cierto que las leyendas nunca mueren, que siempre siguen vivas, que de alguna manera continúan… Pero si encima dejan el bronce para volverse otra vez de carne y hueso, esa emoción resulta impagable.

Por las dudas, para los detractores de siempre, Verón resultó el mejor jugador de Estudiantes. De un Estudiantes desconocido, perdido, sin recursos, sin ideas, pero no justamente por su culpa. Es decir, podrá decirse cualquiera cosa, menos que no estuvo a la altura. En el PT, el gigante de la 11 que ya se había convertido en el jugador más longevo del Club y que ayer pasó a ser top five en ese rubro en la Libertadores, fue el más claro, el más preciso, el más criterioso. Lo que falló, en todo caso, fue el esquema. A Vivas, esta idea de querer cambiar por la presencia de la Bruja, otra vez no le salió bien (ya sucedió en el verano). ¿No hubiera sido mejor un triple cinco con Verón, Damonte y Ascacibar? ¿No era preferible la lógica a la sorpresa? Lo que viene es difícil, no imposible. Y aunque así fuera, de vencer lo imposible Estudiantes sabe un rato largo…

