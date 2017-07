La historia detrás de “Madre”, el poema que todos los norcoreanos deben aprender de memoria

Hay tres poemas que todos los norcoreanos deben aprender de memoria. Estos son "Para mi única patria" de Ri Su-bok, "Mi patria" de Kim Sang-o y "Madre" de Kim Chul. Juntos, los poemas profesan los tres pilares fundamentales de la filosofía Juche, la ideología oficial de Corea del Norte.

En "Para mi única patria", el poeta afirma que aunque solo tiene una vida para vivir, la sacrificará a su patria, que también es una sola. Aquí, el ser individual se sublima al servicio del país.

"Madre" describe como el amor maternal del Partido de los Trabajadores es más profundo que el de cualquier madre humana, incapaz de criar a su hijo como un individuo separado del estado. En este poema, el amor maternal es inadecuado en sí mismo y profundamente inferior al amor que proviene del Partido.

Por último, "Mi patria" describe al Líder Supremo como la patria auténtica del poeta y el país es subsumido en la identidad de su mandatario.

La poesía norcoreana no se rige por un ideal artístico sino que cumple una función política. En el caso de los tres poemas canónicos mencionados, Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores y el Líder Supremo son elevados a un plano superior que el propio ser.

Kim Chul: el poeta arrepentido

La vida de Kim Chul y el origen de "Madre" encarniza como el poeta norcoreano debe ceder su sensibilidad poética a merced de determinadas obligaciones políticas.

Kim Chul era un reconocido poeta norcoreano en la década de los cincuenta y a principios de los sesenta. Por entonces, el país había sido dividido tras la Guerra de Corea (1950-1953) y Kim Il-sung comenzaba a establecer las bases de su nueva dictadura al norte del Paralelo 38.

En esos tiempos, Kim Chul escribía poemas sutiles, breves y bellos. Su poesía lírica trataba a menudo del amor, y era conocido en su tierra como "el Pushkin de Corea" en referencia a Aleksandr Serguéyevich Pushkin (1799-1837), fundador de la literatura rusa moderna.

Uno de sus poemas titulado "Un botón de una chaqueta militar", por ejemplo, imagina a un bebé huérfano de madre confundiendo un botón del uniforme de un soldado por un pezón:

"Vistiendo una chaqueta militar cubierta de pólvora

El soldado sostiene al bebé durmiente en sus brazos

El bebé despierta, acaricia el pecho de su madre

Y se amamanta en el botón de una chaqueta militar.

¡Ah!

Que este soldado se convierta en su madre".

Inspirado en la Guerra de Corea, Kim Chul retrata los horrores y la miseria que soportaron los coreanos durante esa etapa histórica. Sin embargo, como el poema desafiaba el relato oficial del Partido de los Trabajadores, que recuerda a la guerra como una cruzada heroica en la cual Kim Il-sung expulsó victoriosamente a las fuerzas imperialistas fuera de sus tierras, fue prohibido por el régimen. Desde entonces, el Partido comenzó a vigilar de cerca al poeta.

Cuando terminó la guerra, Kim Chul estaba casado con una mujer rusa cuya nacionalidad amenazaba las aspiraciones del gobierno por una cultura coreana homogénea. Entonces, las autoridades emitieron una orden demandando su divorcio, pero se negó a obedecer. Eventualmente, le dieron una opción: o se divorciaba de su mujer, o renunciaba su membresía al Partido de los Trabajadores.

Escogiendo la segunda opción ante semejante opresión, las autoridades resolvieron el asunto por su propia cuenta a la fuerza. Mientras que la mujer fue desplazada a su país natal, Kim Chul fue sentenciado a cadena perpetua en un campo de concentración. Además, como las familias de los criminales son consideradas culpables por asociación bajo la ley norcoreana, su hijo también fue condenado a la misma pena.

Con el paso del tiempo, luego de años de ver a su hijo crecer bajo horrendas condiciones de vida y sometido a una eternidad de trabajo forzado, el poeta cayó en depresión. Culpable del destino de su hijo inocente, admitió su tozudez ante el régimen y pidió permiso para escribir una disculpa al estado, pero su petición fue rechazada. Su nombre había sido eliminado de la historia de la literatura norcoreana.

Eventualmente, el poeta escribió una disculpa titulada "Perdóname":

"Perdóname, Madre

Me quejé de la ropa que me hiciste

Te herí hasta el centro

Perdóname, Madre.

Perdóname, Maestro

No completé mi tarea de química

No aprendí mis tablas logarítmicas,

Te herí hasta el centro

Perdóname, Maestro.

No me perdones, mi patria

Si, en el momento decisivo de la batalla

Me detengo a considerar mi vida

Y la bala del enemigo destinada para mi

Atraviesa a mi camarada

No me perdones.

Yo soy tu hijo

Seré valiente en la batalla

Si, liderando la carga con nuestro estandarte, caigo

Para nunca volver a levantarme

No me olvides, mi patria

Perdóname".

Detectando una oportunidad para difundir el poema con intenciones propagandísticas, Kim Jong-il aceptó la disculpa del poeta. Fue invitado junto a su hijo a regresar a Pyongyang y le fue otorgado un departamento de lujo en un edificio de 40 plantas en el centro de la ciudad. Por su parte, su hijo fue inscrito como estudiante de literatura en la Universidad de Kim Il-sung, debiendo seguir el ejemplo de su padre como poeta oficial del régimen.

En agradecimiento, escribió otro poema titulado "Madre", un himno que, como anticipamos, todos los norcoreanos deben aprender de memoria en la escuela:

"Ahora, yo tengo

Hijos adultos

Y pelo blanco sobre mis oídos

Pero aún llamo tu nombre en la voz de un niño

Madre, te tengo a ti, Madre.

Eres mi madre cuando estoy feliz

Eres mi madre cuando estoy en duelo

Aunque me llames cariñosamente o me regañes, corro a tus brazos

Te pregunto sobre miles de cosas

Te confieso todos mis errores, incluso los que podría haber olvidado

¡No puedo vivir sin mi madre!

Si me suelto, podría perderte

Si abandono tu lado, podría perderte

Incluso mientras duermo, a tientas te busco

Y tu querida mirada descansa en mi cara toda la noche

Y tu suave tacto me acaricia la cabeza

Hasta el amanecer

¿Tu, Madre, eres realmente

La que me dio a luz y leche?

Levanto mis ojos, suavemente

Mirando a su cara de nuevo

Veo que estaba equivocada

Ella no es mi madre únicamente

Sino Madre para todos los hijos e hijas en esta tierra

Criándolos como verdaderos revolucionarios

Esta maravillosa madre me mira de arriba.

Mientras mira sobre toda la tierra

Todo tipo de flores florecen sobre tierras desoladas

Y sus grandes manos, cuando apuntan a los cielos

Abrazo los cuatro cascos del legendario Chollima

¡Ah!

¿Como pude haberme dirigido a esta madre

En mi voz de niño?

¿Como pudo el vasto abrazo de esta madre

preocuparse incluso por mi pequeña cuna?

Siento

Haber comparado a esta madre a una mujer

Quién ni siquiera podría proveerme leche

Una mujer del campo

No debería haber sido colocada junto a Madre.

Pero ¿qué iba a hacer yo?

¡O Partido, O Partido de los Trabajadores Coreanos!

Nunca me enseñaron un nombre más adecuado por el cual llamarte

Que "Madre".

Si un soldado queda atrás en esta guerra santa

Ella corre mil, no, diez mil kilómetros

Ayudándolo a regresar a la fila, envolviéndolo en la bandera roja

Ella es la madre de la revolución, el eterno abrazo de la vida.

En el millón de años de historia de la humanidad

Mil millones de madres

Aguardaron esta mañana en oración

Que con su previsión e integridad

Y tu invencible dirección

Ha amanecido brillantemente sobre esta tierra.

¿Cómo podríamos en nuestra manera infantil

Haber mirado las profundidades de sus

comprensivos ojos?

¡O Partido de los Trabajadores!

¡O Madre!

Tu sabia mirada

Tu madura e imponente visión

Otean esas lejanas colinas del futuro

Y allí yo caminaré.

Daré todo

No dudaré

Si pudiera brillar un rayo más de luz

En tu rostro digno y solemne

Me convertiría en un carbón caliente

Y alimentaría una central eléctrica.

Si tu infinita benevolencia

Volviera verde esos surcos

Yo he de convertirme en un puñado de fertilizante

Y engordar un tallo de arroz.

¿Qué más podría querer?

***

¡O Partido de los Trabajadores!

¡O Partido de los Trabajadores Coreanos!

Incluso luego de ser dispersado hasta los cielos o enterrado bajo la tierra

Regresaré a tu acogida

Como tu hijo

En tu mirada afectuosa

En tu suave tacto, confiaré a mi cuerpo

Por siempre y para siempre

En mi voz de niño

Llamaré tu nombre.

Madre, Madre sin ti

¡No puedo vivir!"

