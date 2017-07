La fuerte historia de “El Polaquito”, el nene de 12 años que es delincuente y asesino

Con solo 12 años encabezó varios asaltos, admitió haber asesinado a varias personas y dice, a viva voz, que consume drogas de todo tipo. Así es la triste y cruda realidad de este nene de Villa Caraza.

“Periodismo para todos”, el programa que conduce Jorge Lanata, presentó un informe sobre este menor de edad que tiene a su papá preso, a dos de sus hermanos muertos y que actualmente vive en una casa junto a otras 23 personas más.

En su barrio es conocido por realizar constantes delitos. Hace menos de un mes, el jardín de infantes N° 14 de Lanús fue asaltado y destruido, y la policía asegura que él es el principal sospechoso.

En febrero pasado, lo detuvieron en Puente Alsina, arriba de una moto robada. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, como también otros hechos: cuando intentó robar una camioneta o cuando estaba consumiendo drogas en una esquina.

Es conocido como “El Polaquito” y habla con total naturalidad de los homicidos y crímenes que cometió. “Yo fumo porro con merca, nevado. Al primero que se regala lo achuro”, explicó. Además, aseguró que roba porque quiere tener “sus cosas”.

“Yo maté un transa, porque sí. No me hicieron la denuncia porque era una transa. Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga, relató y agregó que no le tiene “miedo a nada”.

En su impactante relato también asegura que tiene más conocimiento que la policía: “Yo tengo más años de lo que entrenaron ellos, no saben ni agarrar una pistola los pitufos”.

A pesar de su corta edad, también reveló que le disparó a otro delincuente, mayor que él, porque una vez intentó sacarle parte de su botín: 25 mil pesos que le correspondían por reducir una camioneta robada en los “monoblocks de Soldati”.

