La foto de North West que generó TANTAS críticas que Kim tuvo que excusarse

North West tiene 4 años y un closet más grande que cualquier persona adulta. Es que su madre es nada más ni nada menos que Kim Kardashian, reconocida por amar el mundo fashionista y estar siempre en las últimas tendencias.

Pero un nuevo look de la pequeña generó controversia: North salió de su casa luciendo lo que parecía un corset de color crema, sobre un vestido. Eso llevó a que se abalanzara una catara de críticas contra Kim, acusándola de sexualizar a la niña al punto de querer vestirla igual que ella. Para muchos, el corset es solo para adultas. Y North no puede rehusarse a usarlo por el momento, porque depende de las decisiones fashionistas de su madre.

Una vez más, cansada de recibir insultos y abrir debates innecesarios, Kim decidió acallarlos explicando de qué se trataba el polémico outfit: “Nunca le pondré a mi hija un corset! Es un vestido que compré de tela de algodón con una tira que se ata y hace que parezca un corset! Es solo decoración”, explicó. “Creo que es realmente lindo. Lo compré de un diseñador. Es solo tela, gente. No es un corset real”. ¿Quedó claro?

I would never put my daughter in a corset!It’s a dress I bought that is a cotton fabric that laces up & looks like a corset! Just decoration pic.twitter.com/hZzZLs04sM

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 13, 2017