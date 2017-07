La fisicoculturista que dejó su dieta extrema para “ser feliz”

Jolene Nicole Jones siempre se propuso inspirar a otros a llevar una vida más "sana". Por muchos años fue un ejemplo de orden, fuerza de voluntad, energía y todas esas cosas que tendemos a relacionar con hacer muchísimo ejercicio y seguir una dieta estricta. Sin embargo Jolene escondía algo de sus seres queridos y centenar de seguidores: su vida era miserable.

Seguir rigurosas dietas, estrictas rutinas de ejercicio y un estilo de vida extremadamente controlado le daban una envidiable figura, pero también ataques de nervios.

Fue un proceso casi tan largo como acostumbrarse a las rutinas el lograr abandonarlas y continuar viviendo sano sin someterse al juicio del espejo o la balanza, pero lo logró y marcó su victoria con un conmovedor mensaje en Facebook:

"De amante del físico a amante de mi cuerpo. Esta no es tu foto de transformación típica. Pasé de estar controlada por un régimen doloroso en el gimnasio y pesar el pollo que me comía y llevar batidos de proteína en la cartera a disfrutar de mi vida social.

Algunas personas opinan que esto significa que me he 'dejado ir', pero no le puedes poner un precio a la felicidad. A esto yo le llamo haberme encontrado y darme cuenta de que puedo tener más de una pasión en la vida, ya sea explorar un Parque Glaciar o disfrutar un par de cervezas con mis amigos.

Un abdomen perfecto no me hacía feliz.

Nunca era suficiente y siempre tenía que mejorar algo. Hoy fui a hacer rafting con amigos y disfruté de comida que la vieja yo no se hubiese atrevido a tocar. Tu cuerpo es LITERALMENTE lo único que te carga a través de tu vida, y tu valor y felicidad no pueden ser medidas por el peso que puedas levantar o lo que diga la balanza. Mi valor es medido por aquellos con los que me rodeo y la sonrisa en mi cara".

Su post recibió cientos de comentarios positivos y fue compartido más de 45 mil veces.

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo