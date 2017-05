La familia de la chica desaparecida en Salta sospecha que su ex novio la entregó a una “fiesta VIP”

Paola Álvarez, una joven de 21 años de quien se desconoce su paradero desde el viernes 5 de mayo cuando fue vista por última vez en la ciudad de Salta, continúa siendo intensamente buscada por la Policía y su familia. Sus familiares creen fue llevada a una "fiesta VIP" la noche que desapareció y sospechan que el entregador fue el ex novio, Santiago Zambrani, quien fue detenido junto a sus padres, estos últimos por supuesto encubrimiento.

"Como madre sospecho que detrás de esto hay algo más grande", señaló la mamá de Paola, Mónica Morales. "Sé que nos está esperando en algún lugar. Esa es mi esperanza", añadió.

El último contacto que la mujer tuvo con su hija fue a través de un mensaje de texto, donde ella le avisaba que aquel viernes se tenía que quedar en el trabajo. "Están preparando una fiestita y me pidieron que me quede, me voy a demorar un poco", escribió.

Morales apuntó contra Zambrani como el supuesto responsable de la desaparición de Paola. "Yo temo que por sus actividades rayanas en el delito, porque nunca trabajó en nada, la haya vendido o entregado a una fiesta VIP y por eso ahora asegura que él, personalmente, no hizo nada. Por eso a estas alturas solo le pido a la Justicia que no liberen a la madre de Santiago, lo digo y lo pido por favor, porque esa mujer sabe todo, absolutamente todo acerca de la vida y las actividades de su hijo", indicó.

Zambrani había escrito una palabras en su cuenta de Facebook que llamaron la atención de los investigadores. "Hoy he perdido a la persona que más amé en este mundo. No sé por qué ni cómo todos ahora me juzgan y me culpan", posteó. Y cerró: "Mi vida ya no tiene sentido. Yo sé que te encontraré allá arriba y por fin podré estar a tu lado sin importar lo que otros piensen. Voy en tu búsqueda Paola Alvarez".

