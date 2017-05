La explicación de Erica Romero: “No me gusta que me juzguen, me...

La explicación de Erica Romero: "No me gusta que me juzguen, me fui porque no quería que mis hijos me vean mal"

Estuvo desaparecida cinco días en Mar del Plata y ahora responde a las críticas.

Publicada: 4/05/2017 – 10:22 hs.

Durante cinco días la noticia sobre la desaparición de Erica Melisa Romero recorrió el país mientras su familia la buscaba desesperadamente. La encontraron finalmente el martes a la noche y un día después, ya en su casa, pidió disculpas y aseguró que se fue porque no quería que sus hijos la vieran deprimida.

"Sé que no estuve bien en no avisar, acepto mis errores. No me gusta que me juzguen, las cosas que dijeron en el Facebook, tengo una hija que va a cumplir 11 años y no me gusta que lea las barbaridades que pusieron", aclaró sin embargo la mujer de 32 años que no deja de recibir críticas a través de las redes sociales.

En diálogo con el portal 0223 intentó explicar que "no abandonó a sus hijos" pero que desde hace un tiempo estaba deprimida por la falta de trabajo y algunos roces en al relación con su mamá. "Si me fui de mi casa no me fui a bailar, de joda o a estar con un flaco. Estaba en la cama, mal y no quería que me vean mis hijos", aclaró.

Romero insistió en varias oportunidades en que sabía que sus dos hijos iban a estar "bien cuidados" por su abuela y que si no hubiera sido asi, "ni loca los dejaba solos". De todas formas se siguió justificando. "No es coherente lo de haberme ido, lo reconozco. Hay algo que está mal en mí, capaz que fue una forma de llamar la atención, de pedir ayuda. Quiero salir adelante, mi cabeza está a mil por hora, estoy acostumbrada a trabajar. Hoy dependo de mi mamá".

Sorprendida todavía por la repercusión que tuvo, dijo que estuvo en la casa de un amigo y casi todo el tiempo "tirada en la cama, pensando en mis hijos, tratando de estar bien". Su decisión generó igual fuertes cuestionamientos y es por eso que reconoció: "Yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero duele un poco lo que dicen. Igual, yo sé quién soy".

