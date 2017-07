La espectacular figura de Camila Cavallo, a diez días de haber sido mamá y su pelea con una seguidora en las redes

Camila Cavallo (22), pareja de Mariano Martínez (38), mostró su espectacular figura a diez días de haberse convertido en mamá, a través de las redes sociales. Las críticas no tardaron en llegar y hasta le respondió a una seguidora.

"Amanecer con ella", escribió la joven modelo, con una foto de ella sosteniendo a su beba Alma. En la imagen se la ve súper flaca, con un top y con unas calzas cortas.

A pesar de lo inofensivo de su posteo, los comentarios negativos no se hicieron esperar. "Enfocás más tu cuerpo que a la criatura. Parece que se desesperan por volver a tener el cuerpo esbelto, más que brindar dedicación a la criatura. Qué triste que pese más la imagen del cuerpo que otras cosas", escribió una usuaria en Instagram.

La flamante mamá de Alma no se achicó y respondió: "Triste tu comentario, poco constructivo y cero realista. Te aseguro que la dedicación y el amor es lo que más recibe esta beba de mí. Si me pesara más la imagen, no sería este el camino que hubiera elegido. Es tremendo cómo una persona por una fotografía se atreve a juzgar a alguien que no conoce y a mi rol de madre. Ojalá no te juzguen como juzgás. No te lo deseo".

Mariano Martínez no se sumó a la polémica, pero sí le hizo un comentario a su novia: "Bombón bien latino", escribió.

Alma, la hija del actor y Camila, nació el 25 de junio pasado. El galán ya era papá de Olivia (7) y Milo (3), fruto de su relación con la modelo Juliana Giambroni.

