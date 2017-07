La emoción de Carolina “Pampita” Ardohain al recordar a su hija Blanca

Carolina Pampita Ardohain (39) entrevistó a José María Listorti (44) en Pampita Online, el ciclo que conduce por la señal KZO y, tras un comentario de su invitado, recordó con mucha emoción a su hija Blanca, que murió a los 6 años en septiembre de 2012.

La conductora le consultó a su compañero de ShowMatch si alguna vez se había sentido golpeado por alguna noticia mientras estaba al aire, y él respondió afirmativamente: "Yo soy muy sensible, aunque no parezca. Me acuerdo cuando nació la nena de Denise (Dumas): la vino a presentar y no podía más del llanto. Con… (se frena). Después te cuento"

Ante la insistencia de la conductora por conocer cómo seguía la respuesta, Listorti cedió: "Cuando te pasó lo que te pasó, también, en cámara". Y ella dijo: "Sí, lo vi".

"Me cayó como un balde de agua fría. Me shockeó. Esas cosas que te acordás cómo te enteraste. Era un tema que no tenía ganas de encarar. Lloré en cámara, me afectó muchísimo", confesó Listorti, en referencia a la triste noticia sobre la hija que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña (38). Muy emocionada, ella le dijo: "Vi el programa ese día, aunque parezca mentira. Porque uno tarda unos días en reaccionar…"

"No puedo creer la fuerza que tenés", le indicó Listorti, mirándola a los ojos, muy sensibilizado. Ella le puso punto final a la situación: "Como muchas mamás que trabajamos. No hablo mucho del tema pero son muchas mamás las que están en mi misma situación y siguen siendo felices y dándole un ejemplo a sus hijos. Hay que buscar la felicidad todos los días". Todo terminó en un beso y un abrazo.

