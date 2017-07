La ejecutiva española que revoluciona el sector financiero de Madrid con sus osadas fotos

Isabel Castell es la responsable de un banco en el centro de Madrid. lleva más de 10 años trabajando en el sector, pero su estilo de vida fit y su estilo desenfadado la transformaron en un éxito en Instagram, con más de 27.000 seguidores. "Aunque no sea políticamente correcto, es necesario hacer lo que uno quiere", asegura para F5, de El Mundo.

"Soy responsable de una entidad financiera en la que llevo 15 años trabajando, empecé con 24. Me gusta mi profesión y el trabajo comercial. Todo lo relacionado con las fotos y el modelaje empezó como un hobby. Nunca había tenido redes sociales, ni siquiera sabía lo que eran, hasta que en diciembre del año pasado mi sobrina me creó una cuenta en Instagram, empecé a subir fotos y me fueron aumentando los seguidores", cuenta en la entrevista.

Y claro que aumentó los seguidores… es que sube fotos muy hot. Algunas, incluso deben ser censuradas para que no quiebren las reglas de la red social.

Ella remarca que todas las imágenes son profesionales: "Están hechas por fotógrafos profesionales. Son instantáneas subidas de tono donde muestro un cuerpo fitness combinado con moda y belleza. A veces, me proponen temáticas y otras propongo cómo me gustaría que fuesen. Intento hacer lo que me gusta".

Tanto revuelo causó que sus hobby la llevó a la portada de Interviú. "Mi intención no era la de romper estigmas, pero parece que lo he hecho. Mis características físicas llaman la atención, siempre me he sentido observada, tanto por mis compañeros como por la gente en general. Y no es que me guste que me miren, pero no me gusta ser normal, me parece muy aburrido. En la vida busco cosas que realmente me hacen feliz, por eso a veces tomo este tipo de decisiones. Aunque no sea políticamente correcto es necesario hacer lo que uno quiere", explica Castells sobre su decisión de protagonizar la polémica portada.

¿Algo cambió en el banco donde trabaja? "Sí, se quedaron sorprendidos porque no sabían nada hasta que la vieron. También es cierto que ellos, que son gente que me quieren, sólo me dijeron que estaba fabulosa", cuenta orgullosa.

LEA MÁS:

El hermano de Kim Kardashian filtró fotos íntimas de su novia al descubrir que le fue infiel

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo