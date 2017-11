La economía creció a un ritmo del 3,8% anual en septiembre

Publicidad

La actividad económica se expandió un 3,8% interanual en septiembre y un 0,1% ante agosto, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta mejora, la economía acumula un crecimiento en los primeros nueve meses de un 2,5%, y Hacienda confía en que cierre el añocon una expansión de un 3%.

El secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, destacó que “el crecimiento de la producción y el empleo se notaba con más fuerza en las provincias del norte del país, pero ahora se extendió a Cuyo y la región Centro”. También destacó que “la actividad industrial creció por quinto mes consecutivo, algo que no pasaba desde hace cuatro años”, dijo. En efecto, la actividad fabril aumentó 2,3% interanual .

Déficit comercial

En tanto, el intercambio comercial en octubre dejó un déficit de US$ 955 millones, frente a una pérdida de US$ 54 millones en 2016, ante el retroceso en los precios de las exportaciones primarias . Las exportaciones sumaron US$ 5.241 millones, con una suba interanual de 10,8%. Pero las importaciones aumentaron más, 29,5%, hasta US$ 6.196 millones.



Fuente: Río Negro | Nacionales