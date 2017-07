La dura condena a Lula puede agudizar la crisis política en Brasil

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de prisión por corrupción en el caso “Lava Jato” (”Lavado de autos”), en un fallo que podría agudizar la crisis política que vive el principal socio comercial de la Argentina, que empezaba a salir de más de tres años de recesión.

El ex mandatario (2003-2010) podrá apelar el veredicto en libertad, según la sentencia de primera instancia, pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018, para la cual lidera todas las encuestas.

La sentencia se conoce apenas horas después que el Parlamento brasileño aprobara una resistida reforma laboral y diputados comenzaran a debatir si inician un proceso de destitución al actual presidente Michel Temer en un caso de sobornos (ver página 22)

Lula fue condenado por haber aceptado de la empresa OAS un soborno a través de la reforma de un apartamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El apartamento, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.

“El condenado recibió una ventaja indebida mientras ejercía el cargo de presidente de la república, o sea, del mayor mandatario”, señaló Moro en la justificación de la condena. “La responsabilidad de un presidente de la república es enorme y, en consecuencia, también su culpabilidad cuando practica delitos”, agregó.

El valor estimado de la reforma del departamento es de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares). El caso de “tríplex en Guarujá” era el más grave en el que estaba acusado el ex líder obrero e ícono de la izquierda latinoamericana. Estaba acusada también la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida en febrero. El ex presidente atribuye el interés por el departamento a su esposa y dice que él no estaba al tanto. El interés fue probado en el juicio, pero la pareja no llegó a ser propietaria del tríplex. Moro consideró como suficientes los indicios de que el soborno fue acordado.

Lula aseguró en su defensa que la fiscalía no presentó pruebas de los delitos que se le imputan. “Pensé que mis acusadores iban a mostrar una escritura, un pago, alguna prueba. Pero no tenían nada”, aseguró el ex mandatario al comparecer en mayo ante Moro en Curitiba, sede de los principales procesos de “Lava Jato”. “No quiero ser juzgado por interpretaciones, quiero ser juzgado por pruebas”, reclamó Lula.

En su sentencia, Moro acusó al político de intentar intimidar a la corte y subrayó que no decretó prisión preventiva por “prudencia”, admitiendo que la prisión del líder del PT podría ocasionar fuertes reacciones de protesta.

