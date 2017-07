La doctora Ana María Polo, de “Caso Cerrado”, estaría en pareja con una mujer

La conductora Ana María Polo (58), conocida por su programa Caso Cerrado, estaría en pareja con una mujer. Los rumores circulan hace tiempo, pero ahora se filtraron imágenes en las redes sociales de la persona que habría conquistado su corazón.

Se trata de Marlene Key, su asistente personal. Según los medios norteamericanos, lo que nació hace muchos años como una relación de amistad creció hasta que nació el amor.

Si bien la famosa conductora nunca se pronunció al respecto, no tiene problemas en mostrarse junto a su supuesta pareja. Incluso, ya se habrían comprado una propiedad y estarían conviviendo.

"No creo que nadie tenga que salir de ningún clóset. No creo que haya obligación de nadie de salir. ¿Cuándo vemos a la gente decir que es heterosexual? El solo hecho de decirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo", dijo en una oportunidad.

Los rumores que indican que es bisexual no son nuevos; y ella no lo niega ni lo afirma. A la doctora no le gusta hablar de su intimidad: "Se opina todo el tiempo de mí. Todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo. Pero no le debería interesar a nadie. Así que dejen de preguntar".

Recientemente, la abogada nacida en La Habana, Cuba, fue seleccionada por la revista People en Español como una de las 25 latinas más influyentes de los Estados Unidos y que determinan avances significativos en el mundo del entretenimiento y los negocios.

