NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

La crudeza sonora de Aaron Dilloway vuelve en The Gag File Tras abandonar Wolf Eyes, el norteamericano Aaron Dilloway no ha dejado de estar involucrado en la música. Sus colaboraciones con diferentes artistas como Genesis Breyer P-orridge, Jason Lescallet o Mark Morgan le han mantenido ocupado a la igual que la gestión de su sello Hanson Records.

Su álbum más notable de su carrera en solitario fue Modern Jester (2012) y el que lanza este próximo viernes 28 de abril buen puede considerarse una continuación de aquel. The Gag File es una obra formada por ocho piezas sonoras en las que el artista desata toda una amalgama de sonidos crudos, psicóticos y confusos que van tomando cuerpo a lo largo que se va escuchando.

Dais Records es el encargado de lanzar este nuevo trabajo y lo hace en ediciones limitadas en vinilo este viernes 28 de abril. Pero hoy mismo ya se puede escuchar al completo aquí. Portada:



Más información:

Aaron Dilloway: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas