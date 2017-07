La cruda historia

El programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, mostró la historia de “El Polaquito”, un niño de 12 años acusado de robar un jardín de infantes en Villa Caraza, en Lanús.

El menor asegura haber matado a un “transa” y baleado a un hombre que quiso robarle parte de un botín. “No le tengo miedo a nada”, dice.

“A los 10 años ya tenía una Magnum Beretta. Una re pistola” cuenta el niño durante la entrevista, y alardea de haber aprendido “en la calle” a utilizar armas. Consultado sobre por qué delinque, remarca que en su casa nunca se ocuparon de él. “Quiero tener mis cosas yo también. En mi casa nadie me da nada. Son todos pobres”.

“Una vez me cagaron y yo le di un tiro acá en el cuello”, cuenta El Polaquito sobre la vez que un hombre con quien había organizado un robo quiso quitarle su parte del botín y él le disparó.

Además, asegura haber matado a un traficante de drogas.” Nadie sabe nada. Yo maté un transa. Y no me hicieron la denuncia porque era un transa. Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga”, relata el menor.

Hace menos de un mes, el jardín de infantes N°14 de Lanús fue destruido por delincuentes que ingresaron durante la noche y se llevaron todos los objetos de valor.

La policía del municipio asegura que el principal sospechoso es el chico de 12 años

El pequeño tiene a su padre preso, dos hermanos muertos y vive en la misma casa que otras 23 personas –a una cuadra del jardín-.

En febrero pasado la policía lo detuvo en Puente Alsina arriba de una moto robada, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

También lo tienen filmado intentando robar una camioneta y consumiendo drogas en una esquina.

El equipo de Periodismo para Todos se encontró con el menor cuando salían de realizar una entrevista con la directora del jardín. Su testimonio fue impactante.

