La conmovedora carta de despedida de Jermain Defoe a Bradley Lowery

El delantero Jermain Defoe se mostró devastado por la muerte de su pequeño amigo Bradley Lowery, fallecido el pasado viernes tras un cáncer terminal, y hace pocas horas publicó una carta de despedida en sus redes sociales que traspasa a quien se disponga a leerla.

La carta

"Adiós mi amigo, te voy a extrañar mucho. Me siento tan bendecido por Dios desde que te trajo a mi vida y viví algunos momentos increíbles contigo, por los que estoy muy agradecido. Nunca olvidaré la forma en que me miraste, cuando te conocí por primera vez, el amor genuino en esos lindos ojos. Realmente me resulta difícil encontrar palabras para expresar lo que significas para mí. La manera que tenías de decir mi nombre, tus sonrisas al ver que las cámaras venían y te sentías como una pequeña superestrella y el amor que sentía cuando estabas conmigo. Tu coraje y valentía seguirán inspirándome para el resto de mi vida. Nunca sabrás lo que me has cambiado como persona. Dios te tiene en sus brazos y siempre te llevaré en mi corazón. Duerme tranquilo pequeño. Mi mejor amigo".

Defoe se acercó al niño que sufría un neuroblastoma al enterarse de su caso y de que Bradley lo tenía como ídolo desde su paso por el Sunderland en la Premier League. Tras dejar ese club, el jugador siguió frecuentando a su pequeño amigo hasta sus últimos días de vida.

Un día antes de la muerte de Bradley, Defoe fue presentado como nuevo jugador del Bournemouth. En ese acto, los periodistas le preguntaron por la salud del jovencito y no pudo reprimir sus lágrimas.

