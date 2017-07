La confesión de Nacha Guevara sobre su infancia: “Me pegaban para que comiera carne”

"Yo no quería comer carne, y tuve una presencia de un abuelo elegido, le digo así porque era un amigo de la familia, y que era vegetariano. Él era un hombre muy bondadoso, vegetariano, naturista, y a él le gustaba hablar de la vida, y eso me influyó. Y yo a mis tres o cuatro años lo escuché, recibí grandes palizas", contó Nacha Guevara (76) sobre el fuerte episodio que vivió en su infancia.

La actriz, que está escribiendo un libro en el que recopila sus memorias e imperdibles anécdotas de su carrera artística, dialogó con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez y, a modo de adelanto, reveló una dura confesión.

"Estoy escribiendo mis memorias junto a una editorial en forma de relatos cortos. Recuerdo mi infancia y que siempre fui una chica rara. Yo nací vegetariana, mi madre batalló mucho y yo también. Cuando tenía 4 años, ya era vegetariana, y me pegaban para que comiera carne", afirmó Nacha en la entrevista.

Sobre el origen de su veganismo, Guevara reconoció que más allá de esa influencia tempranera, nació con esa tendencia alimenticia: "No había justificación de porqué no me gustaba la carne, simplemente no quería comer eso".

Por último, la ex Jurado de "Bailando por un sueño" (El Trece), admitió: "Yo no quería comer y mi madre no estaba preparada para tener una criatura vegetariana. Creo que si ahora me golpearan o me castigaran tanto para que desista de algo en lo que creo, no creo que lo soportaría, pero esa nena sí podía".

LEA MÁS

