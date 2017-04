“La cláusula por Tevez es pagable”

Inicio

Angelici contó que si Boca quiere repatriar a Carlitos a fin de año tiene que abonar un monto, aunque deslizó que no es tan elevado. "¿Si es una cifra parecida a lo que sale Centurión? Por ahí anda", deslizó el presidente.

No se había ido que ya se estaba hablando de una posible vuelta. Carlos Tevez no pudo decirle no a la millonaria oferta que le realizaron desde China y a principios de este 2017 partió para vestir la camiseta del Shanghai Shenhua, a la que parece no haberse acostumbrado todavía. Pero ahora se sigue mencionando la posibilidad de un retorno del Apache cuando termine este año con el club chino.

"Voy a viajar a China y seguramente hablaré con Tevez", comentó Daniel Angelici en Sportia (TyC Sports). Aunque más allá de que son varios los que ven factible el retorno de Carlitos al Xeneize, el presidente aclaró que no es un mero trámite. "Si Boca lo quiere repatriar tiene que abonar la cláusula porque en su momento Boca cobró para que se vaya", informó el máximo dirigente de la institución. Al ser consultado por la cifra, primero prefirió no referirse a la misma pero luego deslizó la suma: "¿Si sale lo mismo que comprar a Centurión? (NdeR: 6.000.000 de euros) Sí, por ahí anda".

¿Volverá Carlitos?

