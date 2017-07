La CGT modera reclamos para no ser utilizados en la campaña

La CGT definirá un plan de acción la próxima semana, pero no habrá una gran marcha hasta después de las PASO. Temen que el kirchnerismo pueda desbordar una protesta, como ocurrió en marzo, y que el Gobierno aproveche para victimizarse. El jueves, se concretará la postergada reunión del consejo directivo de la central y unos días antes se reunirá la mesa chica.

Los gremios del transporte, con Camioneros a la cabeza, definieron esta semana elevar un pedido a la CGT para realizar alguna acción que muestre el descontento de los trabajadores. El encuentro de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) fue el martes. Dos días después, el gremio que dirige Hugo Moyano firmó su acuerdo paritario, con un aumento del 23%, en tres tramos, al que se sumarán distintos ítems. En el medio hubo amenazas de medidas de fuerza y un reclamo del 32 por ciento que parecía inamovible. “Somos buenos para pedir, pero también para negociar”, aclaró a PERFIL el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio. Algunos de sus colegas en la CGT aseguran que el gremio de las pecheras verdes bajará ahora los decibeles, pero en el sindicato aseguran que el acuerdo no va a cambiar su postura: “No se calman los ánimos si no cambia la política del Estado, hay muchos reclamos y necesidades, mucha gente sin trabajo”, afirmó Aparicio. Más allá de la posición de este sindicato clave, crece un consenso en favor de moderar las medidas hasta las PASO.

El consenso abarca también a los movimientos sociales del Triunvirato de San Cayetano, aliados con la CGT. “Mantuvimos reuniones con secretarios generales esta semana para explorar una medida conjunta de los movimientos y la CGT, ahora vamos a esperar la definición del consejo directivo”, explicó a PERFIL Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y la CTEP.

El plan que se perfila incluiría un acto el 26 de julio, en coincidencia con el 65 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, y otro el 7 de agosto, por el día de San Cayetano. No habrá grandes marchas en previsión de que faltarán sólo 6 días para las PASO.

Sin embargo, hay sectores que no concuerdan con esta estrategia. La Corriente Federal, que integran algunos de los candidatos de Unidad Ciudadana, como Hugo Yaski, de la CTA, ya anunció que realizará una marcha el

7 de agosto.



