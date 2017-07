La carta del chico de 17 años que se arrojó desde el tercer piso de su escuela: “Este mundo no es para mí”

R.P., un joven de 17 años, se arrojó este lunes al vacío desde el tercer piso de la Escuela Técnica Nº2 Alemania, ubicada en la calle Pacífico Rodríguez al 5600, en Villa Ballester. El adolescente fue trasladado de urgencia en grave estado, pero murió durante el ingreso al hospital.

El estudiante cursaba quinto año y según la versión de algunos testigos, salió del aula y tras pedir que "lo dejaran un rato solo", saltó desde uno de los balcones del tercer piso de la escuela, cayendo en un patio interno donde había otros alumnos.

Antes de arrojarse al vacío el adolescente dejó una carta dirigida a sus amigos. Infobae pudo acceder a parte del contenido de ese escrito en el que R.P. confiesa: "Jamás tuve el valor de decir qué tan hecho mierda estaba".

"Quiero que valoren a los que los rodean. Quiero que cumplan lo que siempre desearon… este mundo no es para mí, yo no pertenezco y es hora de partir. Tuve sueños… tuve esperanzas…", expresó en otro de los pasajes.

Además hizo alusión a la canción "Dark on Me" del grupo estadounidense de rock alternativo Starset, composición con la que dice sentirse identificado.

"Quemen mi cuerpo. No me recen. No me velen. Será un suplicio para mi alma. Simplemente déjenme quedar en cenizas.", escribió el joven antes de cerrar: "Me dijeron que si no sería yo iban a ser los demás así que debo hacerlo…".

La misiva habría sido escrita en dos partes. Un primer escrito si bien concluye con la palabra "adiós", da la sensación de haber quedado inconcluso ya que hacia el final la tinta de la lapicera -de color azul- parece acabarse. Se suman entonces dos carillas más, escritas con tinta negra.

Amigos del adolescente refirieron a este medio que en el último tiempo había tenido problemas con su novia, la que cursa segundo año en el mismo colegio.

El joven inmediatamente fue trasladado al hospital Eva Perón, pero murió durante el ingreso al nosocomio. Las autoridades del colegio decidieron suspender las clases y montaron un operativo para contener a los estudiantes y a la novia del menor.

Según relataron compañeros del adolescente, era un chico "sociable" que tenía amigos pero que en los últimos días se lo había notado más "triste e introvertido". En el caso interviene la UFI N° 5 de San Martín.

En el país existe el Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires. Cualquier persona en crisis puede llamar confidencialmente marcando 135 (línea gratuita) o al (011) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

Conmoción en Villa Ballester: un chico de 17 años se tiró del tercer piso de un colegio

