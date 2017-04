La campaña de Randazzo ya se muestra en videos: “Nuestro enemigo es Macri”

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ya blanquea su campaña con videos en las redes sociales. Rodeado por intendentes y legisladores del PJ, el ex funcionario caracteriza a Mauricio Macri como al "enemigo" y plantea una fuerte defensa de las PASO como instrumento para resolver la interna del PJ, donde busca hacerse un lugar para acceder a la candidatura a senador nacional.

"Nuestro enemigo es Macri. Nosotros no hacemos esta reunión política para hablar mal de compañeros y compañeras, no lo vamos a hacer nunca. Porque somos peronistas, porque también hemos sentido orgullo en estos últimos diez años de muchas de las cosas que hemos hecho. No tenemos que avergonzarnos. Tampoco vamos a justificar lo injustificable, ¿está claro?", dice Randazzo en el primero de los dos videos que se conocieron hoy y que retratan fragmentos de la reunión que se realizó ayer en el hotel NH de esta ciudad.

Randazzo habla de pie, detrás de una silla y rodeado por los intendentes Eduardo "Balli" Buca (Bolívar), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín), todos del Grupo Esmeralda que integran también Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), aunque estos últimos parecen volcados desde hace semana a acompañar el candidato que elija Cristina Kirchner.

Ante un público que se completó con legisladores y dirigentes peronistas, Randazzo defendió las PASO como instrumento para resolver la interna del PJ, que hoy lo enfrenta al kirchnerismo que lidera la ex presidenta. Si Cristina no es candidata bonaerense, todas las apuestas apuntan al ex gobernador Daniel Scioli como rival de Randazzo.

"Estamos convencidos que ese instrumento fenomenal que en algún momento se llevó adelante desde el gobierno nacional por decisión de Cristina, que fueron las PASO, son un instrumento fenomenal para elegir al candidato que debe representarnos. El espíritu de las PASO fue precisamente salir de ese padrón viciado, anacrónico, que hacía que pocos participen en una elección tan importante que era la selección del candidato que nos iba a representar a todos. ¿Por qué no utilizar ese instrumento? ¿Por qué tenerle miedo a eso?", sostiene el ex ministro, en otro de los videos.

"Cuando dejamos la decisión en manos de pocos nos fue mal. Entonces la otra convicción que tenemos que tener y reflexionar es la necesidad de ir a una PASO, a una gran PASO y convocar al conjunto de la ciudadanía", agrega, para volver a insistir sobre el punto inicial: elegir a los mejores candidatos en base a "ideas, propuestas, sin descalificaciones".

