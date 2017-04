RIVER ¡La base está!

“La estructura del equipo se arma alrededor de Maidana y Ponzio”, aceptó Gallardo sobre los caciques que ganaron todo.

Ponzio y Maidana, caciques de River.

Son dos de los cuatro jugadores que permanecen -sin haberse ido y regresado, como Ariel Rojas- desde el día 1 de Gallardo como entrenador de River. Son los caciques que, junto al Muñeco, ganaron todo. “Tengo dos jugadores que son fundamentales en la estructura del equipo: Maidana y Ponzio. Por presencia, entrega, por querer estar siempre y porque siempre juegan con la misma energía en un partido que en un entrenamiento. Insisto, la estructura se arma alrededor de ellos”, explicó Gallardo cuando le preguntaron cuál era el corazón de River.

Mora, hoy recambio esencial, y Driussi, ahora titular donde le gusta jugar, son los otros futbolistas que se sostienen desde el inicio de esta era. Ellos también maman el legado de Maidana y Ponzio.

Pero más allá de destacar a sus dos guerreros, Gallardo quiere que la figura sea el conjunto: "Yo creo mucho en el funcionamiento del equipo que potencia a los jugadores. Los jugadores van creciendo con el equipo. No me gusta ver que hay algún jugador que resalta y que el equipo no. Por momentos éramos muy agresivos, demasiado vertical, y se destacaban algunos futbolistas. A mí no me gustaba. Si bien nos mantenía en la competencia, no me gustaba que un jugador se destaque libremente. Cuando vez que hay cuatro o cinco en un muy nivel, quiere decir que hay un respaldo".

