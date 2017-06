La Anónima aclaró que los huesos de pollo fueron exhibidos “por error”

Durante la sesión que se realizó esta mañana en la legislatura neuquina, el debate mutó hacia un duelo de chicanas políticas entre los legisladores del oficialismo provincial, y los representantes del bloque del Frente Neuquino. El motivo del revuelo rodó en torno a los partidos de la Copa Argentina que se disputarán en la ciudad de Cutral CoQuien arrojó la primera piedra fue el diputado Claudio Domínguez del MPN, quien propuso una iniciativa que solicita a la municipalidad de Cutral Co, que remita una copia del contrato celebrado para la realización de tres partidos de la Copa Total Argentina 2017 que se jugará en el estadio de Alianza.“Este proyecto es muy simple”, argumentó Domínguez durante el inicio de su discurso: “Hubo un rumor de que se estaba pagando entre un millón y un millón y medio de dólares y, hablando con distintos periodistas, comentaban que es una cifra grandísima y por eso no quieren mostrar el contrato”, argumentó Domínguez en relación al trato firmado entre la comuna y la empresa Torneos.“Vaya casualidad que, en época de elecciones, un contrato que se celebró con Coppola, una persona muy limpia que no anda en nada raro, realmente uno averiguando traer un Boca-River sale 400mil dólares. Tres Boca-River tendríamos un valor de 1,200 dólares. Acá traer tres equipos de la B sale 1,3”, sentenció el diputado desde su banca. La diputada Teresa Rioseco del Bloque Frente Neuquino replicó: “En primer lugar los diputados del oficialismo provincial deberían saber que pueden ir al Tribunal de Cuentas e informarse de cómo administra la Municipalidad de Cutral Co sus recursos”, y agregó : “Le recomendamos al Sapagismo, que, en lugar de intentar sembrar dudas sobre una administración eficiente, mejor explique el negocio de la venta del Chapelco y como administra su gobierno los recursos de todos los neuquinos, con un déficit enorme y un endeudamiento escandaloso.”El diputado Mariano Mansilla, del mismo bloque, solicitó al oficialismo que “deje de mandar sus perros falderos a instalar sospechas sobre un municipio como Cutral Co que tiene una administración ejemplar”. Mansilla aconsejó a los representantes del MPN que si están interesados en pedir informes, podrían solicitar uno sobre la administración de la municipalidad de Plaza Huincul “que gobiernan ellos, pero parece que hasta ahí no están dispuestos a llegar”.Eduardo Fuentes, flamante incorporación del riosequismo, afirmó que “estamos institucionalizando la chicana política”, y dijo que Dominguez “nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de chicanas”.