Publicado el 06.04.2017

Kowton regresa a Livity Sound Tras publicar su álbum Utility el pasado 2016, no habíamos vuelto a tener noticias de Kowton, seudónimo con el que firma el productor británico Joe Cowton.

Ese silencio ha terminado hoy que se anuncia su nuevo EP, un trabajo de dos cortes que verá la luz a través del mismo sello donde editó su álbum: Livity Sound. Dos temas perfectos para la pista de baile que llevan por título Pea Soup; tema que se sale del 4×4 para meternos en una nebulosa de ritmos sincopados; y Iodine que nos presenta un sonido con aroma británico pero con alma en Detroit. Escucha los snippets dándole al play en el reproductor de más abajo.

Pea Soup / Iodine EP sale a la venta el próximo 28 de abril.

Tracklist

01. Pea Soup

02. Iodine

