Jorge Brito hijo asume hoy en Adeba y promete encontrar al sucesor de Llambias

Hoy al mediodía, en el séptimo piso de la calle Perón al 564, los banqueros de Adeba tendrán su Asamblea Anual, con la renuncia de Daniel Llambias como plato fuerte. La salida anticipada del ex Galicia -que tenía mandato hasta abril de 2018- no les dio tiempo para encontrar un sucesor y, siguiendo con los pasos que marca el estatuto, asumirá de manera pro témpore el vicepresidente primero, que es el Banco Macro, representado por Jorge Pablo Brito, el hijo del presidente del banco y director de esa entidad.

Si bien desde Adeba contrataron a una empresa de headhunting para encontrar al futuro presidente, en el entorno de Brito aseguran que será él mismo quien lleve adelante la tarea de buscar un candidato que tenga consenso entre los banqueros. "Él va a llevar adelante la búsqueda. Va a buscar un consenso entre todos para definir una persona", comentó una fuente cercana.

El hecho de que sea Jorge Pablo Brito quien lidere la búsqueda da la pauta de que la próximo presidente será una persona afín al titular del Macro, más allá de que deberá tener el consenso del resto del directorio. "Después de los cruces que tuvo Brito con Llambias, no sabíamos si el sucesor iba a responder a Brito o iba a ser más independiente. Parece que de antemano ya tendrá el apoyo de Brito", analizaba un banquero.

Además de su cargo en Adeba y el Macro, Brito es vicepresidente primero de River y presidente de Genneia, una empresa de energías renovables, en las que también son accionistas su padre, Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carvallo, vicepresidente del Macro.

La presidencia interina no tiene una fecha precisa, y terminará cuando esté el nuevo candidato, un proceso que en la city no creen que sea menor a los tres meses.

En la convocatoria a la asamblea de hoy, a la que accedió este diario, la orden del día está compuesta sólo por 6 puntos, y la renuncia de Llambias es el último. Los otros cinco son cuestiones más burocráticas, como la consideración del balance de 2016; la aprobación del presupuesto de este año; de la gestión de la comisión directiva; y la "determinación de las cuotas sociales conforme a lo previsto por el Estatuto".

