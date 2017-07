Jimena Barón se copió de Paula Chaves y recibió fuertes críticas

Desde que nací y tengo memoria canto y bailo. Aprovechaba reuniones familiares para tirar un colchón en el piso, hacer como que era un escenario y cantarles y bailares a todos. Hasta llegue a hacer en papel y marcadores mis propias “entradas” a mi show y con el permiso de mama y su trincheta hacia la línea punteada para “cortar boleta” cuando se sentaban a verme cantar. Yo cumplí 30 años , y la vida se pone más difícil, te golpea y cuando menos te lo esperas y pensas que no te va a volver a pasar, te vuelve a golpear. Intentamos remarla y seguir, pero los sueños, esas fantasías de película que pensábamos que eran posibles cuando éramos chicos, quedan atrás. Soy mamá, separada, perdí a mi papá hace poco, se fueron también mis abuelos y la vida sigue, no para. Mi sostén, mi verdadera fuerza y mis ganas de vivir es seguir soñando, seguir jugando, cantar y bailar y hacer cualquier cosa que me haga sentir bien, que me saque una sonrisa y me muestre que estar viva, más allá de lo que te toque, es una bendición. Me niego a dejar de soñar. Me niego a aceptar que crecer significa soltar nuestros deseos más grandes y conformarnos pensando que lo que tanto queremos ya no nos puede pasar. Ayer filmé mi primer videoclip “La Tonta” con un equipo de personas que en parte me prestaron su talento, porque este es un proyecto que no me está bancando nadie y que sola no podría hacerlo. Hace 2 años que escribo cada palabra de cada canción de mi disco, que busco la melodía perfecta para poder cantar lo que siento y compartirlo con ustedes. La emoción que tengo es inmensa, estoy profundamente emocionada y agradecida, y quiero decirle a cada persona que lea esto, ustedes no conocen toda mi vida ni conocen toda mi historia, a mí me costó mucho todo y me sigue costando, pero SE PUEDE. Nunca JAMÁS se rindan y que NADIE ni NADA les haga creer que no pueden hacer algo, es MENTIRA y probablemente el que se los diga sea alguien con sueños que le encantaría cumplir. Coraje, amor propio, confianza y mucho pero mucho trabajo y sacrifico. Espero que disfruten de “La Tonta” y espero con la música poder abrir más mi corazón y que nos encontremos ?? GRACIAS.

A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Jun 28, 2017 at 8:19am PDT