Ivana Icardi se calzó la diez y le hizo un regalo carísimo a lo Fort a Luifa Galesio

Después de conocerse en Gran Hermano 2016 y contra viento y marea, Ivana Icardi y Luifa Galesio llevan casi un año de novios. Además, los chicos se fueron a convivir a un departamento de la zona norte y están comprometido desde el 14 de febrero. ¡Completito!

A tal punto llega el amor de uno con el otro que Ivana decidió meter la mano en el bolsillo y hacerle un costosísimo regalo a Luifa. A raíz de la sorpresa, Galesio lo mostró en su cuenta de Instagram y habló con ciudad.com sobre la muestra de cariño.

“¡Me cumplió el capricho! Me bancó a morir, porque yo estaba como loco. Siempre quise tener una camioneta 4×4 y ella me posibilitó tenerla. Sin dudas, todo el cambio que hice en mi vida, más allá de lo material, es gracias a ella. Me regaló una Honda HR-V EX L CVT (valuada en 587 mil pesos), pero la vamos a poner a nombre de ella y vamos a compartirla. Es blanca porque es un color que nos encanta a los dos”, contó.

Cómo crece el amor, opinó: “Me enamora cada día más, con detalles de todo tipo. Hasta este regalo. Detalles de amor día a día y detalles de estos, así. De elegirme ropa, sabe mucho de moda y me da el ok cuando me visto para andar bien, ja, ja. Estoy muy enamorado y la amo cada día más. ¡Me cambió y me cambia la vida!”.

