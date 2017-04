TIGRE 0 – RIVER 2 Iván cambios por Leo

Domingo no funcionó como sustituto de Ponzio y el Muñeco tuvo que reacomodar el medio con Rossi.

Iván cambios por Leo

Rossi jugó bien.

Gallardo hablo después de la victoria de River

Tigre 0 – River 2. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

¡Mirá el resumen de Tigre – River!

No es fácil sacarle el corazón al equipo. Pero a Gallardo no le quedó otra que darle descanso a un Ponzio que, a los 35 años, siente el desgaste como ninguno. Y la ausencia del alma del equipo, como lo definieron los hinchas en una bandera, se notó como pocas veces al punto que Gallardo tuvo que recurrir a un cambio para solucionar el problema que se había generado con su primera modificación. Traducido, como un impreciso y falto de ritmo Nico Domingo no hacía pie en un mediocampo en el que Cachete Morales jugaba a sus anchas, el entrenador debió recurri a Iván Rossi para tapar lo agujeros que se habían generado alrededor del veterano volante. Afortunadamente para el DT, Rossi aportó ubicación y quite en los minutos que ingresó y así hizo que la falta del león del medio se disimulara un poquito más.

Temas

Iván Rossi Nicolás Domingo

