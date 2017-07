Israel calificó de “vergonzosa” la decisión de la Unesco de considerar a Hebrón como patrimonio de Palestina

El ministerio israelí de Relaciones Exteriores calificó de "vergonzosa" la decisión de la Unesco de declarar "zona protegida" el casco antiguo de la ciudad de Hebrón.

"La decisión de la Unesco sobre Hebrón y la Tumba de los Patriarcas es una mancha moral. Esta organización irrelevante promueve una HISTORIA FALSA. Vergonzoso para la Unesco", tuiteó el portavoz del ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon, poco después de la votación.

The @UNESCO decision on Hebron & Tomb of Patriarchs is a moral blot. This irrelevant organization promotes FAKE HISTORY. Shame on @UNESCO 👎

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 7, 2017