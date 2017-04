Investigarán a las maestras de la nena violada y asesinada en San Luis

Quieren saber por qué no activaron el protocolo previsto para los casos de abuso. EL AUDIO.

Publicada: 13/04/2017 – 08:50 hs.

"A mí me da mala espina el padrastro este. Pobre niña, porque era tan dulce, tímida, y confiaba mucho en nosotros. Me da mucha impotencia pero seguro tiene algo que ver el padrastro. Ojalá que me equivoque y la nena esté bien". El audio pertenece a una de las maestras que Florencia Di Marco tuvo en Mendoza y no se equivocó. Unas horas después encontraron a la nena de 12 años violada y asesinada.

Mientras la justicia avanza en su investigación sobre Lucas Gómez, detenido e imputado por los abusos y el crimen, y sobre Carina Di Marco, la mamá, acusada de encubrir las violaciones, el caso pondrá a partir de ahora la lupa también en las docentes del colegio Florentino Ameghino por no haber activado el protocolo previsto para los casos de chicos que presentan algún signo de abuso.

"Lo grave de esta situación es que fue una cosa informal, no quedó un acta. Se lo comunicó, por lo que vemos periodísticamente, a la persona menos indicada. Si se hubiera seguido el protocolo, habría intervenido la Justicia, que no fue lo que pasó", le dijo Jaime Correas, el director de Escuelas al diario Uno de Mendoza y señaló que puede haber "sanciones internas, suspensiones y apartamientos".

Más sobre Florencia Di Marco

En el audio, que fue difundido por MDZ Online, la maestra contaba lo que Florencia le había confesado y que cuando llamó a su mamá para advertirle, la mujer defendió a su pareja y trató a su hija de mentirosa.

"Ojalá no le haya pasado nada, pero el infeliz del padrastro seguro tiene algo que ver. Él la acariciaba, Florencia nos contó que se metía a la pieza, se fijaba si estaba tapada o no y la manoseaba. Cuando le dijimos a la madre, nos dijo que Florencia mentía, que la nena era muy mentirosa. Y que el novio de ella la quería mucho, por eso la cuidaba tanto", detalló la docente.

El audio de la maestra

Tags relacionados

Compartir en facebook Compartir en twitter Todavía no leíste Todo Noticias portada