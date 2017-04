Into The Valley finaliza su cartel

NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Into The Valley finaliza su cartel Como ya sabrás por las diferentes noticias que hemos ido publicando en anteriores ocasiones, la nueva edición del festival Into The Valley cambia de lugar y de país. El festival organizado por la promotora sueca Music Goes Further abandona la cantera en la que celebraron sus anteriores festivales y se trasladan a una espectacular localización junto a una antigua prisión soviética sumergida situada en Rummu a 50 kilómetros de Tallín, capital de Estonia entre el 29 de junio y el 1 de julio.

Después de confirmar un montón de artistas interesantes que participarán en esta nueva edición, Into The Valley ya da, por fin, por completado su cartel con nuevas incorporaciones como las de los chicos de Hessle Audio, es decir Ben UFO, Pearson Sound y Pangaea; el islandés Bjarki, el británico Ø [Phase] o Sailor & I, entre otros.

Si quisieras asistir puedes comprar ya tu abono aquí por 150 €.

Into The Valley 2017:

Abelle + Afriqua + Andrey Zots + Anna Hanna + Answer Code Request + Antal + Anthea + Avalon Emerson + Axel Boman + Bella Sarris + Bjarki + The Black Madonna + Cassy + Cobblestone Jazz (live) + Craig Richards + Dana Ruh + Dasha Redkina + Dixon + Dj Stingray + Dyed Soundorom + Eli Verveine + Ellen Vene + Emma Valtonen + Fernando Costantini + Francesco del Garda + Function + George Fitzgerald + Haidl & Lindstrøm + Helena Hauff + Hessle Audio (Ben UFO /Pearson Sound /Pangaea) + Honey Dijon + Hunee + Janina + Jeff Mills + Jennifer Cardini + Kask + Katerina + Kerri Chandler + Kim Ann Foxman + KiNK (live) feat. Rachel Row + Maayan Nidam + Marcel Dettmann + Margaret Dygas + Midland + Momo Trosman + Nastia + Nikolajev + Nina Kraviz + Olga Korol + Oshana (live) + Praslesh + Rebolledo + Recondite (live) + Regis + Renaat R&S + Rhadoo + Ricardo Villalobos + Rødhåd + Sailor & I (live) + Saoirse + Sassy J + Scuba + Sonja Moonear + Stockholm Murder Girls + Vlada + Ø [Phase] (live) Trailer:

Más información:

Into the Valley. Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas